Ethel Pozo contó muy entusiasmada en sus redes sociales que su hija mayor está a punto de cumplir 15 años. La conductora de “América hoy”, quien festejó con sus compañeros el rating del programa, decidió realizar un viaje al exterior junto a la adolescente y sus amigas, quienes también viajaron con sus mamás. Aunque decidió no revelar el lugar, dejó dos opciones para que los cibernautas adivinaran. “¿Punta Cana o Cancún?”, escribió.

En otras de las historias de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel contó cuáles son los planes por el quinceañero de Doménica. “Hoy empieza una nueva aventura con mi pequeñita que ya está a punto de cumplir 15 y ahora está en un viaje hermoso que pensé iba a tardar en llegar, Dome, pero ya llegó. Pensé que faltaban muchos años, nos vamos juntitas y con sus amigas, y las mamás” , reveló.

Asimismo, la presentadora aseguró que el cumpleaños de su hija mayor llegó demasiado rápido. “Llegó el momento, cuando era mi bebita chiquitita no esperé que llegara tan rápido, su viaje de 15 años, viaje de 15 años con amigas, mamás, mamás e hijas, por supuesto”, precisó.

Presentadora prohibió pichangas a Julián Alexander

Durante una de las secuencias de “América hoy” del 28 de abril, Edson Dávila le preguntó a Ethel Pozo si era verdad que le había prohibido a Julián Alexander asistir a las pichangas. De inmediato, la conductora reveló cuáles han sido sus razones por las que prefiere que su novio no haga ese tipo de actividades. “Por la coyuntura... Julián sí juega, pero he dicho que por estos momentos no”, detalló.

Ethel Pozo envía mensaje sobre la infidelidad

Luego de emitirse un reportaje en su programa donde las personas opinaban si los hombres nacen o se hacen infieles, Ethel Pozo se mostró en desacuerdo con algunos de los ciudadanos y dejó una reflexión sobre el tema. “Respeto la opinión de los entrevistados, pero no está en los genes, está en los valores, en los pilares, en el hogar, en fomentar -cuando es pequeñito- no decirle ‘anda, mira a la chiquita, qué linda’ (...) Lamentablemente, hay mucha cultura del machismo”, expresó.

Ethel Pozo revela por qué lloró por el caso de Melissa Paredes

En el programa de “América hoy”, del 27 de abril, Ethel Pozo se animó a contar las razones por las que lloró cuándo se enteraron que el matrimonio de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba llegó a su fin tras el ampay con Anthony Aranda. “”Yo, desde allá, desde lejos, no les creía nada a ninguno de los dos (Aldo y Óscar) y me llamó la atención que en las redes decían: ‘ay, esperábamos que llore’, que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel, jamás. Si yo lloré el año pasado, fue por lo que estaba pasando con una persona que conocía como mi amiga, el dolor de la familia, la niña, el hogar, pero nunca por un infiel”, acotó.