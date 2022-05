Andrés Hurtado revela que lo confunden con Varo Vargas: “Tenemos la misma barba y cabello”

¿Será el próximo candidato? Andrés Hurtado tuvo de invitados a Jessica Newton y Varo Vargas en la última edición de “Sábado con Andrés”, el 30 de abril, donde presentaron a los 25 participantes que buscan representar al país en el Míster Supranational. Por esta razón, el conductor hizo un pedido a la organizadora del Miss Perú e incluso aseguró tener un parecido con el modelo peruano, quien ganó dicho certamen en 2021.

“Nuestro rey, el príncipe (Varo Vargas) le va a entregar la banda a uno de ellos”, expresó. Asimismo, se dirigió a la empresaria para preguntarle por qué no lo convocó. “Estás segura de que en uno de los 25, ¿no pensaste en mí en ningún momento? Pido un poco de respeto. O sea, miren, yo sí calzo”, mencionó en tono de broma.

Además, el padre de Jossety Hurtado se atrevió a compararse con Varo Vargas y hasta dijo que en la calle los confunden cuando los ven juntos. “Mucha gente, cuando nos ven, dudaban quién era, qué tiene él que no tenga yo (...) tenemos la misma barba, tenemos el mismo cabello, las cejas pobladas, él es un poquito alto” , aseveró.

Presentador lanza duro comentario contra su equipo de producción

El conductor reveló que prefiere a todos los integrantes de su equipo de producción fuera de su programa, luego de que lo hicieran enojar en vivo. Andrés Hurtado se mostró muy incómodo con el camarógrafo, quien puso su rostro en primer plano. “Está la gente de Azteca acá, por favor, un poquito de respeto. A los camarógrafos, a los directores que me meten la cámara a la cara”, dijo. “Por eso siempre digo: ‘Ojalá que se largue todo mi equipo de producción’. Quisieran que yo me muera”, agregó. Pero todo se trató una broma de parte de la figura de televisión.

Andrés Hurtado realiza pesada broma a su productor

El padre de las hermanas Jossety y Génnesis Hurtado estaba conversando con una seguidora de “Sábado con Andrés”, quien estaba concursando para llevarse un premio; sin embargo, el productor desvió la atención de la señora que estaba en el teléfono. Tras ello, el presentador criticó a su productor en pleno programa. “Para que sepa todo el país, porque cada vez que salgo a la calle me dicen: ‘No lo trates así a José y por qué lo has botado’. A mí, como productor, él no me interesa porque ni sirve, eso para empezar. Los hemos botado como tres veces y quién lo escogió fue el gerente general, que es el dueño del canal. Él lo volvió a contratar porque para mí no sirve para nada”, aseveró.