Andrés Hurtado bromea con su productor: “No sirve para nada”

¡No soportó más! Andrés Hurtado demostró, una vez más, que pierde la paciencia muy rápido con el productor de su programa “Sábado con Andrés”, el cual se ha enfocado en la ayuda social para muchos ciudadanos que viven en Lima y al interior del país. En la última edición de su programa, volvió a arremeter contra el empleado de producción y bromeó con él al indicar que no sabe hacer su trabajo.

¿Qué pasó entre Andrés Hurtado y su productor?

El presentador Andrés Hurtado ha tenido varios altercados con su director José Luis Malpartida, debido a que no siempre han coincidido en la forma de ayudar a los fanáticos del extrovertido personaje. Eso se ha visto en más de uno de sus programas en vivo.

En esta ocasión, el problema inició cuando el padre de las influencers Jossety y Génnesis Hurtado estaba conversando con una seguidora en vivo, quien estaba jugando para llevarse un premio, pero su compañero de trabajo desviaba la atención del la señora que estaba en línea.

¿Qué le dijo Andrés Hurtado al productor?

La señora Elena estaba al teléfono desde Chiclayo y al ver que el comunicador no le estaba ayudando a ganar, el conductor Andrés Hurtado arremetió contra él: “Para que sepa todo el país, porque cada vez que salgo a la calle me dicen: ‘No lo trates así a José y por qué lo has botado’. A mí como productor, él no no me interesa porque ni sirve, eso para empezar. Lo hemos botado como tres veces y quien lo escogió fue el gerente general, que es el dueño del canal. Él lo volvió a contratar porque para mí no sirve para nada ”.