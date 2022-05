Quién es Alexa Morisawa, la novia de Facundo González

Facundo González cerró el 2021 poniendo fin a su historia de amor con Paloma Fiuza, luego de tres años de relación. Sin embargo, no pasaron muchos meses para que las cámaras de “Amor y fuego” captaran al gaucho con la guapa modelo Alexa Morisawa.

“Es una amiga, estamos conociéndonos. Estoy bien, no estoy en una relación formal ni nada. Estoy tranquilo” , afirmó el ‘guerrero’ a “América espectáculos”.

¿Quién es Alexa Morisawa?

Alexa Morisawa nació en Japón y es de padre brasileño y madre peruana, reveló el propio Facundo González.

Con un doble grado en Marketing en la USIL y estudios en Negocios Internacionales, Alexa Morisawa se presentó como candidata a Miss Perú La Pre 2020.

“Busco ser vocera de los menos escuchados. Busco la igualdad entre todos, y qué mejor manera que transmitir mi mensaje teniendo a más personas escuchando” , dijo en declaraciones recogidas por el portal de Facebook Missologo Mundial.

¿Qué dijo Facundo González sobre la diferencia de edad con Alexa Morisawa?

En su paso por el set de “En boca de todos”, el argentino de 32 años admitió que la diferencia de edades que existe entre ambos es importante para él.

“Hay que ser realistas. Así sea madura y culta, pero son 14 años (más) que tengo yo. Ella tiene que vivir cosas de su edad. Es buena chica, estamos viviendo el momento. La estamos pasando bien”, indicó el integrante de “Esto es guerra”.

¿Qué dijo Alexa Morisawa sobre su relación con Facundo González?

Entrevistada por el programa “D’Mañana” de Panamericana Televisión, Alexa Morisawa confirmó que comenzó su relación con Facundo González por la quincena de febrero.

“Yo quería hacerlo lo más privado posible; pero, como es una persona reality, no se pudo” , afirmó.