Roberto Martínez cuenta la experiencia que vivió tras usar viagra: “Pensé que iba a morir”

Roberto Martínez hizo una inesperada confesión durante una divertida entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe, la cual se publicó a través de un video en YouTube. El exesposo de Gisela Valcárcel reveló que en un momento de su vida decidió utilizar viagra. Sin embargo, esta experiencia lo dejó marcado de por vida, debido a que no resultó como esperaba.

Su experiencia con el viagra

En el video difundido el último 29 de abril, el exjugador reveló cómo fue que llegó a usar el mencionado fármaco.

Según contó Roberto Martínez, fue un amigo suyo quien le recomendó el viagra y, a pesar de que en aquel entonces gozaba de la plenitud de su juventud, decidió probarlo. “En esa época era chibolo, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato”, dijo al ‘Cuto’ Guadalupe en el espacio de Trome.

Relató que se equivocó en la dosis y que, a raíz de esto, sintió preocupantes síntomas que lo llevaron a pensar que podría sufrir un paro.

“Me impresioné, pero vino un momento en que no tenía ganas de nada. Entonces, los ojos se me inyectaron, el corazón se me aceleró, me empecé a asustar (...) Pasé la peor noche de mi vida, pensé que me iba a morir, que me iba a dar un paro cardiaco ”, expresó.

Roberto Martínez cuenta la terrible experiencia que tuvo tras usar viagra: “Casi me muero”. Foto: captura La fe de Cuto - YouTube

Janet Barboza increpa a Roberto Martínez

Roberto Martínez generó gran cantidad de comentarios con sus declaraciones sobre Viviana Rivasplata, en las que llamó indirectamente serpiente a su exesposa. Janet Barboza no pudo evitar pronunciarse sobre el hecho y envió un fuerte mensaje al retirado deportista.

“Pasan muchos años y nuevamente me veo tocada y no solo yo, sino también otras mujeres como Viviana Rivasplata, a quien llamas serpiente, ¿a raíz de qué?, ¿qué daño te pueden haber hecho mujeres con las cuales saliste? Y con aquellas, como yo, con las cuales dejas entrever que hubo algo más, no lo esperaba. ¿Por qué, Roberto?, ¿por qué lo tocas ahora?”, aseveró en su programa “América hoy”.