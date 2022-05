Majo Parodi revela que no se mudará tras el nacimiento de su hija: “No tengo apuro”

La infuencer Majo Parodi, hermana del chico reality Patricio Parodi, está contando los meses para tener a su bebé en brazos. Esta vez, la joven volvió a hacer noticia al dar a conocer que seguirá residiendo en Perú al lado de su familia tras el nacimiento de su primogénita pese a que su pareja se encuentra en España.

Majo interactuó recientemente con sus seguidores de Instagram por un momento y dejó habilitada la casilla de preguntas para que sus admiradores le dejen algunas interrogantes y ella pueda responderlas más tarde.

En esa línea, la youtuber del canal Twosidesblog reveló que concentra sus esfuerzos en organizar el cuarto de su bebé en camino. “En verdad estoy comprando lo que voy viendo y siento que falta. Ropita no he comprado aún porque me han regalado full; entonces, tengo que ver y organizar”, dijo la hermana de ‘Pato’.

¿Qué dijo Majo Parodi?

Asimismo, un usuario de internet le consultó: “¿Seguirás viviendo en Perú?”. Ante esta pregunta, la joven Parodi respondió: “Sí, ahora con mi bebé sí. Más adelante está como opción regresar (a España) a terminar mi máster, pero no tengo apuro”.

Majo Parodi va por el séptimo mes de gestación. Foto: Instagram

De igual manera, otro internauta le preguntó si contemplaba la idea de vivir sola de nuevo. Ante ello, Majo dejó en claro que, por el momento, seguirá viviendo junto a su familia en casa de sus padres. “Ja, ja, ja. Es muuuy distinto vivir con papás que sola. A veces extraño manejarme sola. Pero, por ahora, (estaré) con mis papás”, explicó.

Majo Parodi seguirá viviendo junto a sus hermanos Mafer y Patricio, por el momento. Foto: Instagram

¿Cómo se llamará la bebé de Majo?

La consanguínea de ‘Pato’ Parodi decidió en marzo del 2022 el nombre que llevará su pequeña hija. Para darles la noticia a sus seguidores de internet, la joven grabó un video en compañía de su hermana Mafer Parodi y su progenitora, Verónica Castro.