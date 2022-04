“No me digas solterona 2” perderá un día en cines por “Dr. Strange”, según Sandro Ventura: “Es injusto”

La película “No me digas solterona 2″, protagonizada por Patricia Barreto, la sigue rompiendo en cines. Desde su estreno el pasado 2 de abril, la cinta peruana ya ha logrado superar los 200.000 espectadores y ha disputado la preferencia del público con grandes cintas extranjeras, como “Animales fantásticos 3”, “Sonyc 2” o “La ciudad perdida”.

En una entrevista con La República, el productor y director Sandro Ventura brindó detalles sobre la gran acogida de la producción de Big Bang Films, la falta de apoyo al cine nacional por parte del Estado y la problemática que afrontará ahora la película debido al anticipado estreno de “Dr. Strange”.

— “No me digas solterona 2″ acaba de superar los 200.000 espectadores desde su estreno. ¿Esperaban que tenga tanto éxito?

Esperábamos en un primer momento un número similar, pero sabíamos que en postpandemia las cosas serían diferentes. Entonces, si bien esperábamos un éxito, nos queda el callito de qué hubiera pasado si no había pandemia. Probablemente hubiéramos tenido una suerte de empate con la anterior. Hoy, en postpandemia, llegar casi al cuarto de millón de espectadores es muy bonito. Seguimos en cartelera y eso nos tiene muy emocionados.

— ¿Hubo apoyo del Estado para el sector audiovisual durante la pandemia?

La industria del cine ha sido la más afectada. Fuimos los últimos en regresar. No ha habido ningún apoyo para el área audiovisual en general. Los impuestos siguen siendo los mismos, un 28%. Uno pensaría que durante la pandemia iba a haber una concesión para que el cine peruano pueda levantarse más rápido, pero no, no hay un interés.

— La próxima semana llega a la cartelera “Dr. Strange”. ¿Les preocupa competir con una cinta que, desde ya, está causando furor?

No nos preocupa, pero nos molestan algunas decisiones con respecto a las ventanas de cada película. En Perú, los estrenos son los jueves, pero como no están regulados ahora ha salido la moda de estrenar los miércoles algunas películas. Entonces, Dr. Strange no sale el 5, sino el 4. Prácticamente, mi semana va a tener solo 6 días.

Yo no tengo nada en contra de las películas de Marvel, ni de superhéroes; me encantan, pero, si están las reglas del juego y no las respetamos, es un poco injusto. No vas a llenar más solo por estrenar el miércoles. Un día de pérdida para nosotros son miles de dólares. Esa falta de protección al cine peruano es lo que, particularmente, me molesta.

— Entonces, ¿hay igualdad de oportunidades para las cintas nacionales y extranjeras en los cines? ¿Por qué?

Ellos van a decir que sí, pero finalmente el más fuerte es el que gana. No se trata de que rompan las reglas del juego, sino de cumplir eso. Es un tema de ética. Soy amigo de todos los distribuidores. Les tengo muy buena onda, pero algunas decisiones, que ni siquiera son de ellos, sino de instancias mayores, son las que no me cuadran.

— Ahora que han vuelto a conquistar al público peruano con “No me digas solterona 2”, ¿podría haber una tercera parte?

Creo que es muy pronto para decirlo. Depende mucho del éxito y de que todas las partes estén contentas. Más allá de que yo quiera, a nivel comercial, es que los planetas se alineen y que haya una historia que la directora quiera contar. Y segundo: que hagamos los números, veamos cómo va y si nos convence la propuesta.

La película no va a estar en Netflix, Prime Video, HBO, ni en ninguna plataforma por streaming, de aquí hasta el 2023 o 2024, probablemente…, así que, si no la ven ahora, tendrán que esperar.

"No me digas solterona 2" se estrenó el 2 de abril del 2022. Foto: Big bang films

— Algo que llamó mucho la atención fue la participación de Ethel Pozo. ¿Cómo fue trabajar con ella?

Ha tenido un pequeño papel de invitada, que es muy divertido. Yo espero trabajar nuevamente con ella porque la pasé muy bien dirigiéndola en “Loco cielo de abril”. Fue una película muy bonita. Ojalá que podamos volver a encontrarnos para trabajar juntos.

— Por otro lado, ¿cuáles son los próximos estrenos que lanzará Big Bang films?

“Mundo gordo” sale el 11 de agosto. Es una comedia romántica muy bonita, distinta a todo lo que se ha visto en el cine peruano. Si bien es cierto toca temas de autoestima, todo está envuelto dentro de una historia de amor. Tiene ese gancho de que todos nos hemos sentido gordos o gordas.

Y luego viene “Prohibido salir”, que es una comedia sobre la reivindicación del matrimonio, sobre el ser pareja y tener familia. Sí (está enfocada en época de pandemia), pero esa básicamente es la excusa para mostrar una crisis matrimonial.