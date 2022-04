Mónica Cabrejos cuenta el propósito de su libro “Mujer pública”: “Decidir sobre nosotras y no callar”

Ha pasado un mes desde que Mónica Cabrejos reveló haber sido víctima de una violación sexual por parte de un periodista deportivo durante una emisión del programa que lidera Beto Ortiz en Willax. La exconductora relató además que ocurrió tiempo atrás y que narra el hecho en su libro “Mujer pública”, el cual rememora los momentos dolorosos y aprendizajes que vivió a lo largo de su vida.

En esa línea, a raíz de la popularidad que ganó su libro debido a su delicada confesión, han surgido una gran cantidad de especulaciones que la también actriz decidió esclarecer en conversación con el portal Infobae.

Mónica cuenta la intención de su libro

Durante la plática, la figura de televisión fue consultada sobre las anécdotas con su padre en el pasado, las cuales no son las mejores, pero ocupan un espacio en su obra.

“Parte del proceso es sanarnos y la intención del libro es, además, mostrar que las mujeres somos quienes debemos decidir sobre nosotras y resistir al sistema en general”, dijo Cabrejos en un inicio.

“Creo que también hay un mensaje tácito que es que no debemos callar”, precisó. De igual manera, agrego que, tanto en su generación como en las generaciones pasadas, el silencio ha primado frente a hechos de violencia psicológica, física y sexual hacia las mujeres en el hogar. “Ese secretismo y el silencio han sido cómplices de los depredadores sexuales en las familias”, comentó.

Mónica aconseja a periodistas

Asimismo, la expresentadora habló sobre la pregunta más impertinente que le realizaron desde que dio a conocer que fue víctima de una agresión sexual y aprovechó para enviar un consejo a los comunicadores y periodistas.

“Me la hizo una reportera de ‘Amor y fuego’ por Whatsapp. ‘¿Por qué no revelas el nombre de tu agresor? (...) Te estoy preguntando puntualmente, ¿por qué no revelas el nombre de tu agresor?’”, me escribió insistiendo”, apuntó Mónica a Infobae.

“Deberíamos parar de hacer esas preguntas porque los procesos son distintos y como bien escuché hace unos días, a los medios nos hace falta un protocolo para tratar este tipo de temas. Por la sociedad en la que vivimos, los medios se centran en la conducta de la persona agredida y la del supuesto agresor cuando en realidad deberían centrarse en el abuso , no centrarnos en los por qué relacionado a las motivaciones o la ropa que se usó”, agregó la también psicóloga.