Magaly sobre mensaje de Érika Villalobos: “Los hogares no se destruyen por un programa como el mío”

Magaly Medina no pudo evitar opinar sobre el extenso mensaje que difundió Érika Villalobos el último 29 de abril en redes sociales. La conductora de “Magaly TV, la firme” comentó sobre las palabras de la artista y cuestionó parte de su declaración.

La conductora sintió que la actriz se refirió a ella y a su programa cuando despotricó contra las personas que “son capaces de inventar cosas con tal de seguir haciendo daño”. Es por esto que decidió responderle durante su programa en vivo el 29 de abril.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el mensaje de Érika Villalobos?

“Lo que me extraña es una parte de su mensaje que no logro entender. Parece decir ‘yo no quería enterarme’, y eso me asombra porque la he considerado independiente, de carácter y empoderada”, expuso Magaly Medina.

Del mismo modo aseguró que sintió que Érika Villalobos arremetió contra su trabajo.

“No entiendo a qué se refiere con esto de ‘gente que está tirando porquería’. Lo que nosotros hemos descubierto no es nada ilegal, pero más bien creo que ella, de repente, sabía cuáles eran las andanzas de su esposo. (...) Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío, los hogares se destruyen solos. En un matrimonio hay dos personas, a las dos les compete la responsabilidad de trabajar por esa unión. Me siento aludida porque debería decir: ‘Gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos’”, agregó.

El mensaje de Érika Villalobos

Érika Villalobos se pronunció por primera vez luego de la difusión del ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. La actriz agradeció el apoyo que le han demostrado sus seguidores durante este tiempo.

“Pensé que tenía algunos buenos amigos y me he dado cuenta de que tengo muchos. Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de personas en las que puedo confiar y por las que puedo poner las manos al fuego”, dijo a través de un video de Instagram.

También dedicó unas líneas a las personas que la han atacado en redes y han generado que el tema se vuelva más mediático. “Ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir. Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo”, expresó en la plataforma.