Magaly Medina a quienes la acusan de arruinar familias: “Esa mentalidad arcaica”

Magaly Medina se pronunció sobre las críticas que recibe en las redes sociales debido a la difusión del ‘ampay’ de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro. La conductora estuvo molesta al leer los comentarios de personas que la culpan por la infidelidad de los conductores y la acusan de “arruinar las familias”.

La respuesta de Magaly Medina

La conductora de “Magaly TV, la firme” se defendió con un fuerte mensaje. “ Me responsabilizan a mí por el lloriqueo de Óscar del Portal , por los lamentos de un hombre adulto, que sabiendo que te habías comprometido con alguien, cometiste ese error y mentiste, le pediste a tu amigo que mienta por ti (...) en vez de decir que sí pasó algo. Lógicamente, su esposa ha reaccionado como cualquier mujer”, expresó.

Recomendó a sus seguidoras que no toleren las infidelidades de sus parejas. “Lo ven como algo normal que los maridos tengan sus canitas al aire, dejen esos a sus abuelas, nosotras no tenemos que tolerar eso . Nosotras valemos mucho, por nosotras mismas”, agregó.

Hizo importante reflexión

Además, envió una reflexión de empoderamiento. “Mujeres de hoy en día, estudien, hagan algo útil por su vida, jamás sacrifiquen sus carreras, sus sueños, por ningún hombre (...) mujeres que se dedicaron a sus hijos, que dejaron su profesión, ser la esposita ideal por seguir a un hombre (...) ¿y después qué? cuando ellos hacen esto tienen que comerse su orgullo porque no saben cómo salir adelante sin el marido”, aseveró.