Flor Polo y Néstor Villanueva mantienen una disputa de por medio luego de que la hija de Susy Díaz lo denunciara por maltrato psicológico. Durante una entrevista con El Popular, Lourdes Sacín se refirió a un episodio más sobre esta pareja y aseveró que el cantante le fue infiel a Florcita hace muchos años atrás.

Tras los testimonios de Yali Ingaruca y Deysi Araujo, Lourdes Sacín se suma a esta lista por el asombro que le causó enterarse que Flor Polo se encuentra atravesando un trágico momento, y el causante de ello es Néstor Villanueva.

¿Qué dijo Lourdes Sacín?

La comunicadora mencionó que no era amiga cercana de Flor Polo, e incluso, “solo la vio una vez en su vida”; sin embargo, cuando la conoció, la engreída de Susy Díaz ya tenía problemas en su matrimonio.

“Yo no soy amiga de Florcita; es más, solo la he visto una vez en mi vida. La vi en donde grababan ‘Fábrica de sueños’, que yo fui cuando estaba embarazada hace varios años. Ese día estaba Néstor cantando y había una orquesta femenina. Mientras él estaba en el escenario, saludé a Flor y me quedé hablando unos minutos y ella ahí, sin conocernos, me dijo que le había encontrado conversaciones con una bailarina que era la que estaba en el escenario”, sostuvo Lourdes Sacín.

“Flor la mataba con la mirada. Me dijo que estaba harta, que él la engañaba, venia la cámara, ella sonreía, pero en el fondo estaba triste y molesta con él. Decía que ya no lo aguantaba que quería separarse. Eso me lo dijo en los pocos 10 minutos que hable con ella (...) Que él la trataba mal me dijo, por esa única conversación en las grabaciones de ‘Fábrica de sueños’ y me quedó clarísimo que era muy infeliz en su matrimonio (sic)”, agregó.

Lourdes Sacín criticó el comportamiento de Néstor Villanueva, quien intentó salvar su matrimonio con Flor Polo. Foto: composición Lourdes Sacín/Facebook, Néstor Villanueva/Instagram.

Deysi afirma que Susy Díaz mantenía a Néstor

La vedette contó más detalles sobre el matrimonio de Flor Polo y Néstor Villanueva; sin embargo, reveló que Susy Díaz se encargaba de pagarle algunos servicios al cantante.

“Me hubiera gustado decirle que perdió a una gran mujer. Flor lo amaba y por eso aguantó. Ella quería luchar por su matrimonio, porque sabía que su mamá era separada y ella quiso mantener su familia unida por sus hijos, pero no se pudo”, manifestó para el Trome.

Finamente, señaló que “Susy le compraba la ropa a Néstor, pagaba el departamento (donde vivía con Florcita), compraba los víveres, le pagaba las tarjetas a él. Prácticamente lo ha mantenido”.