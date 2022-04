Laura Spoya ya dio a luz a su segundo bebé junto con Brian Rullan y no dudó en compartir en redes sociales sus primeras horas como madre de dos pequeños. La influencer dio detalles de esta nueva experiencia luego de recibir a su recién nacido, quien llegó al mundo a las 11.18 a. m. del último 28 de abril en una clínica de Ciudad de México.

“Después de albergar a un bebé, el cuerpo debe volver poco a poco a la normalidad, pero ténganle paciencia y mucho amor”, dijo a sus seguidores de Instagram.

Laura Spoya decidió ligarse

Laura Spoya también reveló a sus seguidores que aprovechó el procedimiento para ligarse la trompas y recalcó que tomó la decisión de manera personal.

“Les comento que aproveché la cesárea para ligarme. Fue una decisión mía completamente porque solo quería tener dos hijos . Si en un futuro me da la maternidad, me hago in vitro, no es el fin del mundo”, comentó.

Del mismo modo, contó que optó por este método para evitar los problemas hormonales de las pastillas anticonceptivas.

“Yo quería que Brian se haga la vasectomía, pero el hecho de cuidarme con hormonas anticonceptivas me hacía muy mal, me alteraba todo”, expuso.

En un mensaje para Magaly Medina, confirmó que ya completó su familia y no desea tener más hijos. “Ahora sí, se cerró la fábrica oficialmente”, expuso.

Laura Spoya y su tierno mensaje tras dar a luz

Laura Spoya se convirtió en mamá por segunda vez y compartió en su cuenta oficial de Instagram un mensaje con el que le dio la bienvenida a su recién nacido. La ex reina de belleza expresó su emoción al haber completado su familia y recibió felicitaciones de sus seguidores.

“Un poco ‘hinchadurri’, pero feliz con mis dos retoños. Ni todos los dolores de la operación pueden superar y opacar mi felicidad. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió la influencer en la mencionada plataforma.