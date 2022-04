Kiss: medio siglo de rock

Con explosiones, fuegos artificiales, plataformas, pantallas; con Paul Stanley volando sobre el público y Gene Simmons botando fuego, tiene planeado despedirse de los escenarios, después de 50 años, Kiss, la legendaria banda que tocará el miércoles en el Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel, con la gira ‘The End of the Road World’.

El recorrido por Latinoamérica lo iniciaron hace una semana en Chile. “Descendieron desde las alturas para bendecir a las 15 mil almas”, escribieron los medios chilenos sobre el concierto que es descrito más como un show, un ritual propio de la llamada ‘banda más caliente de la Tierra’.

La primera vez que Kiss anunció su fin fue hace 20 años, cuando el guitarrista Ace Frehley y el baterista Peter Criss seguían siendo parte de la banda. Según Simmons, se fueron por “comportamiento poco profesional” y drogas. Con Tommy Thayer y Eric Singer vienen tocando 18 años, pero, tal como señala el vocalista a Culto, el grupo que introdujo en sus shows frases como “¡tú quieres lo mejor, tú tienes lo mejor! ¡La banda más hot del mundo: Kiss!” no puede seguir cuando sus integrantes se acercan a los 80 años; ni pueden continuar cargando un atuendo de 18 kilos. “Uno quiere detenerse cuando aún eres un campeón”, dijo.

Simmons. ‘The Demon’ tras 2 horas de maquillaje. Foto: difusión

La historia de Kiss inició en los setenta, cuando Simmons y Stanley tocaban en New York. Para ‘The Demon’, los conciertos de rock eran “aburridos” y decidieron crear personajes inspirados en el cine de terror y armar una puesta en escena diferente: dos horas de maquillaje, vestuarios extravagantes, humo e incluso sangre falsa. “Kiss ha conseguido treinta discos de oro de la RIAA (considerada la agrupación estadounidense que más certificaciones de este tipo ha recibido). Además, ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo y veinticinco millones solo en los Estados Unidos. También se ha situado entre los primeros cuarenta lugares del Billboard 200 en 26 ocasiones”, señala la revista GQ.

En mayo del 2021 se estrenó el documental KISStory y, aunque no hubo mayores revelaciones para los fans, se dejaban claro los problemas de la banda, algunos querían mantener el espíritu bohemio, otros ver a Kiss como una empresa. “Éramos un fenómeno universal”, dice Stanley. “Nos convertimos en multimillonarios y fue demasiado, y demasiado pronto”, añade Ace sobre el grupo que entró al Salón de la Fama del rock hace 8 años.

Por su lado, fuera del documental, Gene Simmons no ha dejado de opinar. Asegura que el “rock está muerto” y que la última banda de rock es Foo Fighters; de Elon Musk ha hablado sobre no permitir los discursos de odio en Twitter y también opinó acerca de la pandemia. De hecho, el jueves insultó a los antivacunas. “Un millón de estadounidenses han muerto. Cerca de 10 millones en todo el mundo han muerto a causa de esto. Sé que los idiotas de la conspiración te dicen que no es verdad. Lo es. Así que me vacuné dos veces, luego tuve un refuerzo, y estoy a punto de recibir otro”, dijo a iHollywoodTV.

La primera vez que Kiss tocó en Perú fue en el 2009 en el Estadio Nacional. Luego, en el 2012, Simmons llegó como parte de ‘Rock N’ Roll All Stars’. El concierto de este miércoles -dos veces postergado por la pandemia- tendría alrededor de 20 canciones y cerraría con el hit ‘Rock And Roll All Nite’.❖