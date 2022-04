¿Qué fue de Ivy Queen, la artista que revolucionó el reguetón antes que Karol G y otras cantantes?

Ivy Queen es una de las figuras más importantes en el mundo del reguetón. Durante largos años, ella luchó por obtener un lugar en el género urbano y llegó así a ganarse el título de la ‘Reina del reguetón’. A raíz de la influencia de esta pionera, Karol G, Becky G y otras artistas femeninas han logrado abrirse camino en una industria que por mucho tiempo fue liderada solo por hombres.

En esta nota, te contamos qué fue de la vida de la estrella puertorriqueña que se hizo internacionalmente conocida por interpretar temas como “Quítate tú pa’ ponerme yo” o “Yo quiero bailar”.

¿Quién es Ivy Queen?

Martha Ivelisse Pesante, reconocida como Ivy Queen, es una cantante, compositora y productora musical puertorriqueña .

Inicio su carrera en New York —ciudad a la que se mudó junto a su familia— escribiendo canciones y participando en concursos, hasta que regresó a su país natal. Allí empezó a trabajar junto a DJ Negro, quien le presentó a la banda Noise, con la que grabó su primera canción, “Somos raperos, pero no delincuentes”.

La característica voz y estilo de la artista hicieron que destacara poco a poco y que, en 1996, decidiera apostar por una una carrera en solitario.

En 1997, lanzó su álbum debut, “En mi imperio”, en el que destacan temas como “Pongan atención que llegó la Queen”.

¿Qué fue de la vida de la reina del reguetón?

Carrera musical

Tras su paso por la banda Noise y el posterior lanzamiento de “En mi imperio”, Ivy Queen presentó los discos “The original rude girl” (1998), “Diva” (1999), “Real” (2004), “Flashback” (2005), “Sentimiento” (2007), “Ivy Queen 2008 world tour live!” (2008), “Drama Queen” (2010), “Musa”, (2012), Vendetta (2014) y “Llegó la Queen” (2019).

Vida personal

Ivy Queen contrajo matrimonio con el rapero Omar Navarro, pero se divorció en 2005.

Más tarde, a finales de 2012, la ‘Reina del reguetón’ se casó con el coreógrafo Xavier Sánchez, con quien tuvo a su primera hija, el 25 de noviembre de 2013.

En 2008, la artista retomó sus estudios secundarios e informó que tomaba esta decisión “para entregar un mensaje a los jóvenes”.

Polémica con Anuel AA

En 2019, tras un largo tiempo alejada de los escenarios, Ivy Queen volvió a sonar fuerte a raíz de una polémica con el reguetonero Anuel AA.

El intérprete de “Bebecita” comentó: “¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace siete años es la reina del reguetón?”.

Al poco tiempo, Queen le respondió en Twitter: “Construí, a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. ¡Sorprendida con las faltas de respeto! ¡Indignación total!”.

Posteriormente, Karol G se pronunció y dejó en claro que no tenía problema alguno con su colega. “Para Becky, para Natti, para Cazzu, para Anitta, para todas las mujeres. (A) Ivy (Queen) le he mostrado mi respeto en redes sociales, en entrevistas. He tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es. Pero todas somos merecedoras de lo que tenemos, porque a ninguna de las que hoy estamos nos han regalado nada, y nos ha costado mucho”, dijo en un video.

Ivy Queen y Karol G grabaron juntas “Leyendas”, acompañadas por Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion, Alberto Style.

Participación en “Yo perreo sola”

En octubre de 2020, Ivy Queen sorprendió al unirse a Bad Bunny y Nesy para grabar el remix de “Yo perreo sola”, uno de los grandes éxitos del ‘Conejo malo’.

Los tres causaron furor al cantar el tema en vivo en la ceremonia de los Premios Billboard 2020.