Interpol es una de las bandas estadounidenses que ha ido aumentando el número de fanáticos cada año. Este 15 de noviembre, esta agrupación llega al Perú para abrir el concierto de Artic Monkeys en Lima.

Interpol y Artick Monkeys son de las bandas más esperadas por los peruanos, y este 30 de abril, sus fanáticos saturaron la plataforma de Teleticket comprando las entradas en preventa. Muchos de ellos esperan asistir a la tercera presentación de Interpol en Lima.

Interpol en Lima

Daniel Kessler, Sam Fogarino y Paul Banks crearon Interpol y, actualmente, cuentan con más de 20 años tocando en los escenarios; sin embargo, fue recién en el año 2019 cuando la banda llegó al suelo peruano. El show fue parte de su gira “Marauder” con la que se acercaron también a Europa y a Norteamérica.

Interpol se presentó en el Domos Art, en el distrito de San Miguel, y tocó 21 canciones que representaron los mayores éxitos hasta esa fecha. Los artistas vistieron unos trajes elegantes para esta gala y el momento de mayor furor en escena fue cuando el baterista Sam Fogarino comentó: “¿Me pueden escuchar? Ustedes son el mejor público que hemos tenido nunca, en 20 años”.

Interpol junto a otras bandas

El vocalista de Interpol considera que las dos fechas en Perú han sido memorables para él luego de presentarse junto a varias agrupaciones de gran relevancia para nosotros.

Interpol tiene una larga lista de agrupaciones a las que ha acompañado en los escenarios como The Strokes, Slipknot, Mar de Copas y Río. Sin embargo, y para sorpresa de los oyentes, también estuvieron junto a otros representantes de música independiente como Armonía 10, We the lion, Temple sour y Los Shapis.

Interpol presente en Lima este 15 de noviembre. Foto: Instagram.

Interpol junto a Arctic Monkeys

Este 15 de noviembre, las bandas ofrecerán un concierto inolvidable en el Arena 1 Costa Verde y, aunque muchos fanáticos quisieron comprar las entradas en preventa, este 30 de abril Teleticket agotó los pases y anunció que el 2 de mayo volverán a estar disponibles en la web. Para adquirir los boletos virtuales, deberás seguir estos pasos: