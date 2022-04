Federico Salazar brindó una entrevista para el programa de YouTube de Verónica Linares, su compañera de conducción en el noticiero “América noticias”, e hizo una revelación que sorprendió a más de uno. Durante dicha conversación, el periodista, quien se encuentra casado con la actriz Katia Condos, contó que se hizo la vasectomía tras sus 50 años.

“En lo que a mí respecta, ya no es posible (Tener hijos) (...). Sí, estoy ‘amarradito’”, explicó el comunicador entre risas. “(Me la hice) porque es más seguro (para no tener hijos)”, añadió la figura de América TV.

Federico Salazar, además, se animó a contar cómo fue que Katia Condos lo convenció de tener a su última hija cuando él ya tenía 50. “Fue una conversación de dos años (...) La tuve a los 50. Ella tiene un seguro educativo, los otros coincidieron en una edad en la que uno más o menos puede responder, pero con ella ni taxeando”, relató.

De esta manera, el presentador de televisión dejó en claro que ya no desea agrandar la familia.

¿Cuántos hijos tienen Katia Condos y Federico Salazar?

Katia Condos y Federico Salazar se casaron y se convirtieron en padres de Vasco Salazar, Siena Salazar y Tilsa Salazar. Además, fruto de su anterior compromiso, el periodista tiene otros tres hijos: Geancarlo Núñez Vélez, Sebastián Salazar Nuñez y José María Salazar Núñez.

Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos juntos. Foto: GLR

Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos juntos. Foto: Katia Condos/Instagram

Katia Condos sufrió con internamiento de Federico Salazar

En junio del 2021, Katia Condos confesó que estuvo muy asustada por Federico Salazar después de que el periodista fuera internado cuando su salud se complicó por la COVID-19.

“Estuve súper asustada cuando Federico estuvo internado. He llorado como una Magdalena del susto, pero tenía herramientas suficientes para volver al momento presente (...). Cuando mi cabeza se iba y comienzas a fantasear todas las cosas horribles que podrían suceder, respiraba, me calmaba y decía que no podía hacerlo peor de lo que es”, señaló.