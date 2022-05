El periodista Federico Salazar apareció como invitado en el canal de YouTube de Verónica Linares, en el cual develó detalles desconocidos de su vida privada, como el hecho de que se sometió a una vasectomía a los 50 años para ya no tener más hijos con su esposa, la actriz Katia Condos.

La dupla de comunicadores salió a comer pan con chicharrón y, además, a conversar sobre sus vidas familiares.

¿Qué dijo Federico Salazar?

“Me acuerdo de la etapa en la que Katia quería tener una hija”, dijo Linares. Tras ello, Federico Salazar comentó que tuvo a su última hija a los 50 años y reconoció que “fue con las justas” porque era una edad en la que ya se percibía mayor.

En seguida, relató que hizo cálculos de la productividad que tendría al llegar a cierta edad, por lo que tomó la importante decisión de pagar un seguro educativo para su última hija con el fin de ahorrar antes de que se jubile.

“¿Y para los otros (hijos) no?”, preguntó Verónica. “No, pues, porque los otros coinciden con una edad en la que tú (él) más o menos puedes responder”, acotó su colega.

Federico y Verónica rechazan comer por canje

En el último video del canal de YouTube de Verónica Linares, “La Linares”, la conductora decidió salir en busca de chicharrón con su colega Federico Salazar y ambos relataron hilarante anécdota.

Al final de la conversación, se percataron de que el dueño del restaurante no les quiso cobrar el consumo, por lo que los comunicadores se mostraron incómodos. “Qué roche. Caleta, para que no crean; no es canje ni nada”, dijo entre risas Linares.