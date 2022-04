Allison Pastor revela que sufrió terrible accidente en “EEG”: “Necesito operación sí o sí”

Allison Pastor no está pasando por su mejor momento. A pesar de que ya había anunciado una lesión durante su participación en la nueva temporada de “Esto es guerra”, la deportista se animó a compartir con sus seguidores las actualizaciones de su estado de salud. La empresaria reveló que se ha roto los ligamentos completamente y que necesita someterse a una cirugía.

Alisson Pastor sobre accidente: “Emocionalmente, me destruyó”

A través de sus historias de Instagram, Allison Pastor agradeció los mensajes de cariño que ha recibido en el último día de parte de sus fanáticos y explicó qué es lo que pasó exactamente luego de haber sufrido una terrible caída en una competencia de “Esto es guerra”.

La deportista afirmó que, si bien ya ha reflexionado sobre lo ocurrido, este terrible episodio la afectó muchísimo emocionalmente: “Emocionalmente, me destruyó al principio. Pero estoy aquí, ya asimilé lo que me pasó. Les cuento lo que me pasó. En una competencia del programa, me tropecé. Fue ahí donde mi rodilla se me salió. En mi reacción me la regresé”.

PUEDES VER Allison Pastor desea volver a convertirse en madre y agrandar su familia con Erick Elera

¿Cuándo sufrió Allison Pastor el tan comentado accidente?

Más adelante, en la misma serie de videos subidos en la mañana del sábado 30 de abril, Allison Pastor explicó con detalles cuál es su condición de salud actual y por qué los especialistas le han recomendado optar por una cirugía. Esto ocurre luego de que el jueves 29 de abril la chica reality protagonizara una fuerte caída en el programa en vivo.

“A consecuencia de eso, tuve la mala noticia de que se me rompió el ligamento cruzado totalmente, al 100%, el ligamento interno también. Tengo dañada una parte del menisco y un hematoma en los cartílagos”, comentó la esposa de Erick Elera.

Antes de despedirse de sus seguidores, la deportista se sinceró ante sus seguidores al revelar que estará poniendo en pausa todos sus proyectos y que aún debe esperar que su rodilla afectada se desinflame para poder realizarse la operación que tanto necesita.