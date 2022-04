Denisse Dibós defiende producciones de Gisela tras ampays: “No le echen la culpa a nuestro arte”

¡No se calló nada! Denisse Dibós fue una de las primeras figuras públicas en mostrar su apoyo a Érika Villalobos luego de revelarse el ampay de su aún esposo Aldo Miyashiro. En esa misma línea, opinó sobre los diversos destapes en la farándula; algunos de ellos captados en programas de Gisela Valcárcel.

La reconocida actriz viene alistando su regreso al teatro musical con la obra “Todos vuelven”, producción en la que trabaja junto a Érika Villalobos, Emilia Drago, Miluska Eskenazi, entre otros reconocidos actores.

Denisse Dibós sobre los ampays en programas de GV Producciones

Algunos de los ampays más sonados en la farándula fueron protagonizados por Christian Domínguez cuando participaba en “El gran show”, espacio donde se enamoró de Isabel Acevedo cuando mantenía una relación con Karla Tarazona. Años antes, el cantante había engañado a su esposa Melanie Martínez con la bailarina Julissa Vásquez, conocida como la ‘Tulita’.

Frente a ello, Denisse Dibós fue consultada por Trome: “¿Por qué crees que hay tantos ampays en el programa de Gisela?”. La actriz defendió los programas de Gisela Valcárcel. “Si se generan relaciones o vínculos entre artistas, no le echen la culpa a nuestro arte, es simplemente porque quieren. Como adultos sabemos qué hacer con nuestras vidas” , respondió.

Denisse Dibós opina sobre la maternidad

La actriz reveló que siempre quiso convertirse en madre. “Los años fueron pasando y sin darme cuenta ya había cumplido 40 y no había sido mamá. Pero la vida me dio el regalo más increíble: mi Paloma”.

En 2011 dio a luz a su hija, fruto de su relación con el economista Gabriel Ortiz. Asimismo, no le cierra las puertas al matrimonio. “El amor no tiene edad y uno no debe decir nunca jamás… porque nunca sabes lo que pueda pasar”.

La actriz peruana Denisse DIbós asegura que le gustaría volver a trabajar con Gisela Valcárcel. Foto: Denisse Dibós/Instagram

Denisse Dibós admira a Érika Villalobos

En otra parte de la entrevista, Denisse Dibós expresó cuan orgullosa está de su amiga Érika Villalobos y de la forma en cómo reaccionó frente a los escándalos donde se vio incluida recientemente, tras el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz.

Érika Villalobos y Denisse Dibós son grandes amigas desde hace varios años. Foto: Instagram