Danny Rosales y Cachay arreglan sus diferencias: “Ya no estamos en edad para discutir”

Cachay apareció como invitado de “¡Habla causa!”, el 29 de abril. El segmento presentado en el canal de YouTube del cómico Lucky también es conducido por Danny Rosales, quien aprovechó la presencia del veterano artista de la calle para aclarar lo ocurrido días atrás, cuando José Luis Cachay Ramos lo acusó de haber perdido la humildad.

¿Por qué se pelearon Cachay y Danny Rosales?

El 15 de abril, José Luis Cachay Ramos apareció como invitado en “B&H Podcast”, junto a Jonathan Maicelo y Gr3ngasho. Durante la conversación, Cachay opinó sobre Danny Rosales.

“Tiene una buena energía, (pero) lo que tiene de malo es un ego. Se cree la mamá de Tarzán. Se cree lo máximo (...). Él hizo cine, hizo todo. Uno tiene que ser humilde y sencillo” , dijo.

Sus duras palabras no pasaron desapercibidas. La figura de ATV no demoró en responderle, pues afirmó que su colega “se había pasado de copas”. “Está buscando pantalla” , aseguró a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Danny Rosales: “Con hipocresías no va la cosa”

A pesar de las bromas iniciales, Danny Rosales se mostró distante de Cachay, quien intentó suavizar la situación al decir: “ Yo he dicho que el señor tiene una buena energía. Es una buena persona, pero tiene sus defectos. ¿Sí o no, papito lindo?”.

“Prefiero que me digas ‘narizón’ a que me digas papi, amigo, papito. A mí con hipocresías no. Con hipocresías no va la cosa” , lo cortó Rosales. Manifestó que era el momento de aclarar las cosas.

La molestia del integrante de “JB en ATV” se dio porque Cachay intentó, en repetidas ocasiones, bromear con la situación. “Todo lo ve chiste, no quiere aclarar”, se lamentó. Luego, lo llamó ignorante por soltar ofensas sin pensar y puso como ejemplo cuando lo llamó “la mamá de Tarzán”. “¿Qué significa eso?”, preguntó.

“Yo no te voy a contestar. ¿Sabes por qué? Discúlpame, pero ya no estamos en edad para discutir ni pelear, sino para aclarar las cosas”, indicó Rosales.

Cachay le pide disculpas a Danny: “Me excedí”

Danny Rosales indicó qué palabras de su otrora compañero provocaron su enojo. “¿Por qué dices que yo no soy humilde? Llevo años recorriendo el Perú en barriada. A ti te consta”, le increpó.

Como respuesta, Cachay hizo mea culpa y admitió que se equivocó: “Yo me excedí en verdad. Te quiero pedir disculpas. Sobre lo que dije de la humildad, yo me he excedido. Reconozco mi error. Yo sé que tu eres humilde”.

Danny Rosales se disculpó por lo que dijo de ‘Puchito’ y ‘Tripita’

Más adelante, Danny Rosales admitió que también se equivocó por causar la molestia del cómico ambulante ‘Puchito’, sobrino de Cachay, al decir que fue su tío quien impuso su presencia en un programa de Panamericana, a pesar de que no era conocido. “Sí me excedí en decir que no me caía bien y le tenía cólera, porque no es así”, afirmó.