¿Cuáles son los acuerdos prenupciales más extravagantes y millonarios de Hollywood?

Las parejas de Hollywood siempre dan mucho de qué hablar. El amor entre dos estrellas del cine, la música o el teatro suele llamar la atención del público, que queda encandilado con la relación; no obstante cuando el vínculo se acaba, las peleas por el dinero, los bienes o los hijos casi siempre terminan siendo temas de debate.

Por ello, cada vez son más las estrellas del espectáculo que deciden firmar un acuerdo nupcial previo antes de casarse, con lo que buscan protegerse si es que su cuento de hadas se convierte en pesadilla.

¿Qué es un acuerdo prenupcial?

Un acuerdo prenupcial, o también llamado acuerdo prematrimonial, es un documento legal diseñado por dos individuos que van a casarse. En el mismo se añaden todos los bienes que la pareja posea, como casas u otro tipo de propiedades, negocios, inversiones, acciones, bonos, cuentas de ahorros, y deudas

Uno de los puntos más importantes es que se especifica qué bienes permanecerán como propiedad individual, cuáles serán compartidos después de la unión matrimonial, y la distribución de los bienes individuales si alguno de los cónyuges fallece.

Los acuerdos prenupciales son muy populares entre los famosos. Foto: Instagram / Guía Legal

“Una pareja no puede pactar en un acuerdo prenupcial quién será un único responsable del pago del sostenimiento de los hijos, ni las cantidades a aportar. En algunos estados no se permite que los acuerdos prematrimoniales modifiquen o eliminen el derecho de un cónyuge a recibir la pensión alimenticia.”, declaró Gricel Bermúdez, una popular escritora legal a Infobae.

Pero, en muchos casos, las estrellas de Hollywood utilizan este documento legal para solicitar los más extraños pedidos. Conoce aquí una lista de las solicitudes más extravagantes de los famosos antes de contraer nupcias.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Los populares ‘Brangelina’ fueron, por más de 10 años, una de las parejas más populares, queridas, estables y ricas del mundo, hasta que anunciaron su divorcio, sorprendiendo a todo Hollywood. Radar Online reportó que el acuerdo prenupcial que firmaron estipulaba que si Pitt cometía una infidelidad en el matrimonio, perdería la custodia completa de sus hijos.

Sobre las propiedades, conciliaron que cada uno se quedaría con los bienes personales que tenían antes de la boda y que las compradas en conjunto serían repartidas entre sus seis hijos: Shiloh Nouvel, Vivienne Marcheline, Maddox, Zahara, Pax Thien y Knox Leon.

Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron con un acuerdo prenupcial. Foto: Instagram / Brangelina Fanclub

Kim Kardashian y Kanye West

La empresaria y el polémico rapero se casaron en mayo de 2014, no sin antes firmar un contrato prenupcial que, según lo informado por Forbes, se llevó a cabo dos meses antes de contraer matrimonio.

En este documento se acordó, de acuerdo a Forbes, que Kim recibiría un millón de dólares por cada año de matrimonio, pero este pago se terminaría luego de los 10 años de casados . Además, la estrella de “Keeping up with the Kardashians” podría quedarse con todas las joyas y regalos de su expareja.

Kim Kdashian y Kanye West se divorciaron en el 2014. Foto: Instagram / E!

Nicole Kidman y Keith Urban

La estrella de Hollywood y el cantante de country tienen una de las relaciones más estables del espectáculo desde el 2006. Sin embargo, antes de pasar por el altar, causaron mucha controversia al firmar un contrato prenupcial en el que, de acuerdo con los medios de comunicación estadounidenses, se especificaba que si Keith volvía a experimentar con drogas y alcohol, Kidman quedaría libre de cualquier responsabilidad económica tras el divorcio.