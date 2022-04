Cint Gutiérrez: He ido consiguiendo cosas por mí, no por ser hija de Tongo

Cint Gutiérrez tiene 21 años y en la farándula local la conocen por ser la hija menor de Tongo. Sin embargo, desde 2015 viene abriéndose espacio con su música. Tras ser invitada a cantar en México, regresó a Perú con un premio. Algo que ni ella esperaba, como tampoco la creación de su primer club de fans en Argentina.

Si bien está presta a escuchar los consejos de su familia, es ella quien dirige su carrera como cantante. “Yo me manejo sola. No tengo manager. Sí tengo un productor, tengo un equipo que me apoya, pero la cabeza de todo lo que se decide hacer soy yo” , afirmó en entrevista con La República.

Estudiaste Hotelería y Turismo. ¿Por qué no una carrera relacionada a la música?

Hice un test vocacional, salió arte y atención al cliente. Entonces estaba entre estudiar música o una carrera administrativa. Mis padres me aconsejaron tener algo que me respalde porque en la música no se sabe. “En paralelo puedes hacer música, eso no es ningún impedimento”, me dijeron. Terminé mi carrera universitaria. De hecho, ya ejercí. También formé una banda con amigos y así, poco a poco, fui empezando.

Pero ahora estás enfocada en tu proyecto musical

Cuando llegó la pandemia fue como una señal de que siga en lo que realmente me apasiona. Y comencé a trabajar en mi música. La cuarentena me ayudó a encerrarme en cuatro paredes y componer.

Mi papá me dijo: “Sí, eso es lo mejor que puedes hacer si quieres hacer música, incluir en tu día a día el componer música, nunca dejar de escribir porque no sabes qué canción de todas las que haces va a ser un hit o va a pegar”.

¿Cómo iniciaste en la música? ¿Te lo propusieron por ser la hija de Tongo?

Empecé en 2015, pero no de manera profesional. Formé una banda mientras estaba en la universidad. Nos contrataban en bares para tocar covers de rock en español, pop rock.

Nadie en mi entorno sabía quién era mi papá, yo empecé con perfil bajo, ni siquiera le decía a mi papá. Me invitaron a un canal de televisión por una canción que hice y ahí descubrieron que era la hija de Tongo. Yo no había dicho nada, no porque me avergüence, al contrario, estoy muy orgullosa de él. Solo quería ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. No quiero que digan: “Ella consigue las cosas por su papá”. Todas las cosas que he hecho hasta ahora las he conseguido yo . Pero siempre ha estado mi papá con sus consejos. Cuando empecé en la música fue por iniciativa propia.

TikTok es la red social donde tienes más seguidores. Pero en Spotify tu promedio es muy bajo. ¿Te desalienta eso?

No siempre voy a estar posicionada en redes sociales y eso no es un impedimento para seguir haciendo música. En YouTube tengo buenas visualizaciones. En Spotify es más complicado porque tienes que hacer que la gente que te sigue en las demás redes migre ahí. Pero no me desanima, es un impulso para seguir dándole y esforzándome más.

¿Te consideras tiktoker?

Yo uso TikTok como una plataforma para ser espontánea, mostrar cosas super random, no necesariamente musicales. Trato de combinar contenidos, ideas y ser yo misma.

¿Cuál fue la primera canción que compusiste?

No está grabada, hice una maqueta, pero no la subí. Se llama “Ya es tiempo”. La creé cuando tenía 15 años. Habla de los cambios que se producen al crecer.

Comenzaste con rock y ahora haces pop

Tengo un EP de rock pop que lancé antes de los sencillos “No te olvidé” y “No”, que son de un estilo más comercial adaptado a las tendencias de ahora. Yo considero que la música que hago ahora es más comercial, pop urbano, pero con contenido.

¿No te atraía hacer cumbia o ritmos más tropicales?

Me llamaron hace un tiempo para un proyecto de cumbia que se estaba iniciando, pero no quise involucrarme porque yo estaba muy concentrada en mi proyecto. Más que fama y todo eso, lo que yo quiero hacer en la música es lo que a mí me gusta, es lo que más me importa. Sino hace tiempo yo me hubiera metido en una orquesta reconocida para de esta manera posicionarme más rápido.

Estoy dispuesta a hacer cualquier género musical porque a mí lo que realmente me gusta es cantar y la música en general, no me quiero encasillar en un solo género. Me gustaría cantar cumbia, fusión, salsa, no estoy cerrada para nada. En mi nuevo EP hay un single que es pop fusión con cumbia.

Junto a Tongo protagonizaste un video viral con una canción de Faraon Love Shady

Soy su fan (de Faraon Love Shady). Es un personaje que poco a poco ha ido sacando su música y ya lo está comenzando a tomar en serio. Me gusta la creatividad que tiene.

Yo le dije un día a mi papá: “Quiero bailar está canción”. Mi papá la escuchó y dijo: “No”. No es que no le guste Faraon Love Shady, es la letra. Pero lo tomó de forma cómica y eso se refleja en el video.

Pero ¿qué opinas de las letras de Faraon Love Shady?

No lo tomo literal. Lo tomo como broma, él lo dice de forma irónica. No creo que sea en serio. No parece ser así, porque seria doble moral, a veces veo que él da mensajes con contenido de valor y las letras de sus canciones, más que tomarlo como una ofensa, lo tomo como broma. Pero lógicamente no seguiría a un artista que dicte ese mensaje de manera seria. Más que la letra, yo disfruto de la música.

¿Harías una colaboración con Faraon Love Shady?

No, porque él es otro rubro, es otro estilo, otro público. No quiero hacer música con letras tan explícitas, y sé que si haces un featuring con él tienes que seguir el estilo del artista porque de eso se trata la colaboración, el estilo de ambos. Y no estoy dispuesta a hacer una letra así, me daría ‘palta’.

¿Cuál es tu meta más próxima?

Me he puesto tres meses como máximo de lanzar un EP que ya estoy trabajando. Las maquetas están listas. Es un EP de cinco canciones. El lanzamiento lo pienso hacer en el extranjero.

¿Ya tienes el título de este nuevo proyecto?

Todavía lo estamos trabajando. Quiero ponerle simplemente “Pop” porque va a ser netamente pop con fusión. Todas son composiciones mías, pero en el arreglo musical e instrumentos van a colaborar músicos que ya voy a ir anunciando, y dentro del EP hay dos featuring con dos artistas.

Has cantado en Argentina, México y Bolivia. ¿Cómo fue la experiencia?

Me sorprendió bastante que la gente me apoye tanto. En México me pidieron autógrafos, y dije: “Yo no soy famosa”. Después de mi presentación en Argentina formaron un club de fans. No publico esto en redes sociales porque la gente puede pensar: “¡Qué soberbia!, solo quiere alardear”. Por eso soy cuidadosa. Quiero dejar que todo fluya solo. Que la gente se entere porque lo vio, no porque lo conté.

Ya vas cosechando tus primeros éxitos. En México ganaste un premio.

A México íbamos a viajar antes de la pandemia, pero recién lo concretamos en mayo de 2021. Participamos en un festival de Galería Plaza de las Estrellas, un evento conocido por premiar a artistas mexicanos. Yo iba como artista emergente con mi canción “No te olvide”.

Al final se me acercó uno de los organizadores y me otorgó el premio. No me lo podía creer, porque no soy famosa, acá tampoco. Ellos mencionaron que me daban el premio por el esfuerzo que le ponía a mi música, perseverancia y por el hecho de estar presente ahí siendo de otro país, no conociendo a nadie. También me entrevistaron en TV Azteca. Nadie de mi familia sabia que iba a pasar todo eso, se dio de manera espontánea.