Andrés Hurtado ‘enojado’ con su equipo por acercar las cámaras a su cara: “Me largo del canal”

Andrés Hurtado reapareció otro sábado más conduciendo el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” para alegrarle la tarde a varias familias peruanas, alentándolas a participar en las dinámicas de su espacio; sin embargo, como de costumbre, perdió la compostura cuando miembros del equipo de producción cometieron un acto que no fue de su agrado.

Mientras el padre de Josetty Hurtado se encontraba conversando vía telefónica con una concursante que participaba en un juego para ganar dinero, las cámaras del set se acercaron mucho a su rostro. Este hecho desencadenó la indignación de la figura de televisión, que tildó el acto como una falta de respeto y culpó a su equipo de trabajo por el incómodo momento que tuvo que pasar en vivo.

Andrés Hurtado lanza amenaza a su equipo de producción

En seguida, llamó al director del canal para quejarse por haberlo ponchado tan de cerca y dejar ver sus imperfecciones en vivo. Tras ello, Hurtado quiso hablar con la persona a cargo en el switcher y amenazó con retirarse del set.

“Está la gente de Azteca acá, por favor, un poquito de respeto. A los camarógrafos, a los directores que me meten la cámara a la cara. No, no perdóname, para un ratito (…). Nadie debe faltarme el respeto acá porque yo soy la autoridad”, dijo en un inicio.

“Me parece una falta de respeto, porque yo ahorita me largo del canal (…). Es que no me pueden meter la cámara de frente”, agregó instantes después.

Luego de que su equipo continuara burlándose de él, el conductor agregó: “Por eso siempre digo: ojalá que se largue todo mi equipo de producción. Quisieran que yo me muera”.

Andrés Hurtado y Laura Bozzo tuvieron cálido encuentro

Las celebridades de televisión se reencontraron en México y no dudaron en documentar el especial momento. La exconductora evidenció tener un gran cariño por Andrés Hurtado, pues, apenas lo vio, se abalanzó sobre él para abrazarlo.

“Nos amamos”, expresó con ternura el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, y ella añadió: “Mucho”.