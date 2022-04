Cómo ha afectado la salida de Aldo Miyashiro al programa “La banda del Chino”

Aldo Miyashiro sigue siendo el emblema de “La banda del chino” desde que salió al aire, en enero de 2017. Sin embargo, la difusión de su ampay con la reportera Fiorella Retiz y la infidelidad que cometió contra su esposa, la actriz Érika Villalobos, solo le ha traído malas consecuencias al programa de América TV.

No hay un reemplazo para Aldo Miyashiro

Ahora el espacio nocturno parece un barco a la deriva, pues aún no se ha presentado a una persona que ocupe el lugar que dejó Aldo Miyashiro.

Recordemos que un día después del ampay, el conductor anunció su retiro de manera temporal debido al escándalo mediático. Incluso, aseguró que estaba dispuesto a recibir una sanción por parte del canal. “Lamento haberles decepcionado. Lamento no ser perfecto (...). Y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner. La que sea”, expresó.

Por ese motivo, desde el miércoles 20 de abril, los co-conductores como Luigi Monteghirfo y Víctor Hugo Dávila han asumido la labor de presentar las notas.

“La banda del Chino” cae en rating

Según pudo conocer La República, “La banda del Chino” alcanzó 13,7 puntos de rating en Lima el día que Aldo Miyashiro hizo un mea culpa por haber sido infiel en televisión nacional. Al siguiente día, la sintonía cayó hasta obtener 8,5 puntos, en los días sucesivos se mantuvo en descenso. Por ejemplo, el martes 26 de abril, el espacio apenas hizo 7,1 en las cifras.

La mala fama de “La banda del Chino”

Tras la salida de Aldo Miyashiro, salieron a la luz los escándalos más sonados que protagonizaron los integrantes de “La banda del Chino” como Víctor Hugo Dávila, Fiorella Méndez y César Seijas, relacionados a infidelidades, denuncias y otros.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó que la producción coloque un pequeño bar donde los conductores e invitados podían tomar bebidas alcohólicas durante la emisión. Las críticas no tardaron en llegar a las redes sociales.

Muchas personas acusaron al espacio de tener mala fama por sus polémicas y pidieron al canal América TV que tome medidas.