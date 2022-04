Vania Bludau y Mario Irivarren estuvieron juntos en un evento luego de su inesperado anuncio de separación. La modelo regresó de Miami para asistir a la presentación de un producto de electrodomésticos.

En redes sociales, los invitados mostraron fotos y videos en los cuales aparecen los ex chicos reality de forma distanciada. En el lugar también estuvieron figuras como Renzo Schuller, Bruno Ascenzo, el conductor de tecnología Phillip de Chu Joy, entre otras personalidades de la televisión.

En las imágenes, Vania Bludau y Mario Irivarren se mostraron tranquilos y sonrientes. Y hasta se habrían saludado y conversado brevemente, según testigos.

Separación no fue de mutuo acuerdo

En abril del 2022, Vania Bludau y Mario Irivarren sorprendieron al anunciar su separación luego de varios meses juntos. Tras unos días desde su comunicado en redes sociales, la joven dio detalles del porqué de su distanciamiento.

Este mensaje se dio luego de la ola de comentarios que recibió tras confirmar su alejamiento del chico reality.

“¿Despechada? Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y por qué me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, dijo.

“Aquí no hay despecho, no hay un ‘me gustaría volver’, y tengan por seguro que si tuvieran el conocimiento de todo opinarían igual que yo o peor. Increíblemente, estoy siendo cuidadosa con mis palabras”, agregó la modelo.

Vania Bludau publica extenso comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. Foto: Instagram.

Mario Irivarren no guarda luto

Mario Irivarren declaró también en televisión. “En el momento que dos personas (…) dicen ‘oye, tú y yo llegamos aquí’ (…), desde ese momento tienen libertad plena y absoluta para hacer con su vida lo que quieran”, dijo a “Amor y fuego”.

“Para mí el tema de las redes es irrelevante; nunca me ha generado mayor importancia. Yo creo que es un concepto erróneo y mal usado. El luto se guarda cuando alguien muere, cuando tu ser querido fallece; ahí merece un luto. Si por el contrario sientes que se cerró el capítulo y al día siguiente quieres irte a disfrutar tu soltería, para mí tienes todo el completo derecho”, añadió.