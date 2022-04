Óscar del Portal pidió licencia laboral indefinida a América TV tras ampay con Fiorella Méndez

Óscar del Portal se alejará de las pantallas luego de la difusión de su ampay con Fiorella Méndez. Este 29 de abril se dio a conocer que el periodista deportivo decidió tomarse una licencia indefinida de sus labores en América Televisión.

En el programa “América hoy” se comunicó a la audiencia que fue el propio profesional el que extendió al canal dicho pedido. Además, se recalcó que no recibirá goce de haber durante este tiempo de ausencia.

El comunicador lideró, hasta hace algunos días, el bloque deportivo de “América noticias”.

La decisión de Óscar del Portal

“La gente se pregunta si es que Óscar del Portal ha sido despedido o cuál es su futuro laboral. La postura del canal es que está con licencia indeterminada sin goce de haber por decisión propia”, refirió Janet Barboza.

Segundos después, las conductoras recalcaron que las figuras públicas deben mantener una buena imagen. Sin embargo, opinaron que el trabajo no debe haberse afectado por un error.

“Cuando uno trabaja frente a cámaras, esto implica auspicios, marcas, opiniones, y hay clausulas. Uno tiene que tener una determinada conducta”, expuso Ethel Pozo ante las cámaras.

Óscar del Portal: así llegó a Lima

Recientemente se difundió información que apunta a que Óscar del Portal y Fiorella Méndez habrían tenido varios encuentros en un hotel de Miraflores. Esto ocurrió mientras el periodista se encontraba en Punta Cana junto con su familia; sin embargo, volvió solo a Lima el último 28 de abril.

La figura de televisión fue recibida por gran cantidad de reporteros, quienes no dudaron en preguntarle sobre la reacción de Vanessa Químper y el estado de su matrimonio. No obstante, el conductor prefirió no responder y fue escoltado rápidamente por miembros de la Policía nacional.