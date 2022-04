Óscar del Portal la está pasando muy mal. Luego de conocerse que el periodista deportivo y Fiorella Méndez estuvieron juntos en un conocido hotel limeño en varias oportunidades, Magaly Medina reveló que el comunicador se encuentra muy afectado emocionalmente. Esto, por la polémica que se ha generado en torno a una presunta infidelidad a Vanessa Químper.

El jueves 29 de abril, la conductora de “Magaly TV, la firme” dijo que su productor tuvo una comunicación con Óscar del Portal, en la cual no pudo contener las lágrimas.

“Lo vio muy adolorido (a Óscar del Portal), muy triste, que lloraba a cada minuto, que repetía que amaba a su esposa (Vanessa Químper), y lloraba, lloraba. Estaba devastado. Supongo que recién está dándose cuenta de lo que está perdiendo: su familia y sus hijos”, detalló Magaly Medina.

“No quiere hablar por el momento y mucho menos dará una entrevista ni mandará un comunicado porque aún tiene un vínculo con América Televisión”, añadió la figura de ATV.

Óscar del Portal regresa a Perú tras ampay con Fiorella Méndez

Ante la polémica por su ampay con Fiorella Méndez, Óscar del Portal arribó a Perú tras un viaje familiar a Punta Cana. En dicho lugar, fue abordado por las cámaras de los programas de espectáculos.

Magaly Medina asegura que siente lástima por Óscar del Portal

La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que sintió lástima al ver a Óscar del Portal asustado cuando fue asediado por los medios en el Jorge Chávez.

“Fue como un shock el salir del aeropuerto solo y ver que se le amontonaban las cámaras, no sabía qué hacer, parecía un ratoncito enjaulado, no sabía a dónde ir, qué hacer, realmente, me dio un poco de lástima su posición porque hay personas que no están acostumbradas a ser el centro de la noticia”, comentó la presentadora.

¿Mónica Cabrejos aconsejó a Óscar del Portal?

Invitada por Magaly Medina en su calidad de psicóloga, Mónica Cabrejos opinó sobre la actual situación de periodista deportivo Óscar del Portal tras el escándalo de infidelidad con la productora Fiorella Méndez, y sus intentos de salvar su matrimonio con Vanessa Quimper.

“Las mentiras tienen patas cortas, si quiere recuperar a su familia, tiene que empezar a hacer un mea culpa y reconocer el error. ¿Cómo puedes recuperar la confianza? Tiene que hacer muchas demostraciones de cambio”, expresó.

