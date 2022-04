Néstor Villanueva solo paga pensión de 100 soles mensuales a Flor Polo, según Magaly Medina

¿Cuánto? Néstor Villanueva y Flor Polo se encuentran nuevamente en medio de la atención mediática luego de las declaraciones de la mejor amiga de la hija de Susy Díaz, quien expuso supuestos episodios de violencia psicológica y física. Ahora, Magaly Medina expuso que el cumbiambero solo daría un monto mínimo como manutención para sus hijos.

Néstor pagaría 100 soles de pensión

La conductora de ATV contó que Néstor Villanueva nunca indicó cuál es el monto que entrega a Flor Polo como pensión para sus dos hijos. Sin embargo, esquivó responder cuando la conductora se lo preguntó en una entrevista.

“Cada vez que hemos entrevistado a Néstor, ya habíamos accedido a algunos datos que nos habían dicho que solo le pasaba 100 soles mensuales. Le pregunté si era cierto que solo pasaba esa cantidad y no dijo ni sí ni no. Dijo que colaboraba en la medida de sus posibilidades”, precisó Magaly Medina.

Por otro lado, este tema también fue mencionado recientemente por la mejor amiga de Flor Polo. Yali Ingaruca, por su parte, aseguró que esos 100 soles son el monto semanal que el cantante envía a su expareja por ambos pequeños. “Ella trabaja. Néstor le hace los abonos que yo autoricé para que puedan mostrar, son de 100 soles”

¿Néstor Villanueva no la dejó visitar a Augusto Polo Campos?

Recientemente se ha puesto en evidencia los presuntos episodios de violencia que habría sufrido Flor Polo cuando aún mantenía una relación con Néstor Villanueva. Yali Ingaruca, la mejor amiga de la popular ‘Florcita’, reveló que el cumbiambero incluso le habría prohibido ir a ver a su padre, Augusto Polo Campos, cuando este se encontraba mal de salud.

“Cuando estaba en la clínica, ella quería quedarse a dormir con él, y me decía: ‘Néstor no quiere que yo vaya a ver a mi papá, pero no me importó nada y yo me salí de la casa’”, expresó ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”.