Óscar del Portal no se pronunciará tras ampay, revela Magaly Medina: “No quiere hablar”

Óscar del Portal ya llegó a Lima luego de una breve estadía en Punta Cana y su arribo ha aumentado la expectativa ante un posible pronunciamiento. Desde que se dio a conocer su ampay con Fiorella Méndez, el periodista deportivo decidió guardar silencio y prefirió intentar recomponer su matrimonio reencontrándose con su familia en el extranjero.

Sin embargo, Magaly Medina dio a conocer la respuesta que dio el conductor de “América deportes” cuando su productor periodístico le propuso hablar sobre el tema.

¿Por qué no hablará?

Magaly Medina cerró toda posibilidad de que Óscar del Portal se pronuncie públicamente y hable sobre su actual situación sentimental. Según explicó, el periodista aún rige bajo contrato.

“Nos ha dicho, a través de nuestro productor periodístico que conversó con él, que no quiere hablar por el momento y mucho menos dará una entrevista o mandará un comunicado porque aún tiene vínculo con América Televisión”, aseveró la figura de ATV.

Magaly Medina sintió lástima por Óscar del Portal

Magaly Medina reveló que quedó sorprendida al ver las imágenes de la llegada de Óscar del Portal a Lima. La conductora resaltó el rostro desencajado que lucía el periodista deportivo en el aeropuerto y su negativa a declarar a las cámaras.