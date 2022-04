Magaly Medina recuerda la vez que la condenaron por invadir la privacidad: “Ciertamente fue así”

¡Lo reconoció todo! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños, el último 28 de abril, al confesar algunos de sus errores durante sus más de 20 años de trayectoria en el mundo del espectáculo. En esa línea, reconoció qué canal de televisión era el que tenía más rating que su casa ATV.

Es por ello que inició su programa “Magaly TV, la firme” comentando que el periodista deportivo Óscar del Portal labora en América TV, el canal líder de la producción peruana.

“Ahora (Óscar del Portal) trabaja en América TV, el primer canal de la televisión, quiérase o no. Los demás tenemos que respetar que es el canal que nos gana a todos en el rating. ATV está en el segundo lugar”, comentó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la vez que fue condenada?

Como se recuerda, la comunicadora Magaly Medina estuvo en prisión, luego de perder un juicio contra el futbolista Paolo Guerrero. Sin embargo, en esta oportunidad, la presentadora no se refería a dicho caso, sino al ampay de las ‘prostivedettes’ que involucró a las bailarinas Mónica Adaro y Yesabella.

“ Una vez se me condenó por el derecho de intimidad y ciertamente fue así. En el caso de las prostivedettes, no teníamos por qué ingresar a una habitación de un hotel y grabar ”, aseguró.

No obstante, mencionó que eso no tiene nada que ver con los últimos acontecimientos. “Lo que alcanza la mirada es lo que grabamos, no dentro de una habitación. Lo que un ojo humano puede ver, no invadimos los hogares de nadie . Hay gente que se da golpes en el pecho y dice que no debemos meternos en su privacidad”, continuó.

Magaly Medina responde a Gisela Valcárcel

La conductora Gisela Valcárcel salió a dar su opinión sobre los últimos ampays que ha presentado Magaly Medina y que involucran a Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez. Por ello, la presentadora decidió responder con todo a la madre de Ethel Pozo.

“Hay infinidad de casos en los que ella ha sido una precursora del circo romano en televisión. Sus productoras esperan que mi programa se emita para hacer su programa al día siguiente, con todos los temas que yo he tocado. Miran mi programa para hacer el suyo”, finalizó.