Magaly Medina defiende sus ampays: “No estamos invadiendo los hogares de nadie”

Magaly Medina no dudó en responder las críticas tras presentar el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. La conductora defendió el trabajo de su equipo de trabajo y aseguró que no se vulnera la intimidad de nadie para obtener la información.

Este pronunciamiento se hizo después de que figuras como Gisela Valcárcel alzaran su voz por la difusión que se le ha dado a las imágenes, las cuales culminaron con la separación del presentador de “La banda del Chino” y un posible distanciamiento de la familia del periodista deportivo.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y, así sea mi marido, no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en la dignidad humana”, dijo la ‘Señito’ en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina responde

Magaly Medina respondió a sus detractores. “Nosotros no estamos dirigiendo teleobjetivos a los departamentos y a los cuartos de hotel. Nosotros conservamos una línea, lo que alcanza la mirada es lo único que podemos grabar. No grabamos los dormitorios de nadie”.

Asimismo, recalcó que sus reporteros saben cuál es el límite que deben tener a la hora de hacerle seguimiento a algún artista.

“Nosotros no nos estamos trepando por las paredes o invadiendo los hogares de nadie” , agregó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Responde a Gisela

Magaly Medina también dirigió una mensaje a su colega Gisela Valcárcel. La figura de ATV no dudó en recordarle que ella también ha generado polémica en sus programas.

“Hay infinidad de casos en los que ella ha sido una precursora del circo romano en televisión. Sus productoras esperan que mi programa se emita para hacer su programa al día siguiente, con todos los temas que yo he tocado. Miran mi programa para hacer el suyo”, expresó.