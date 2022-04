Magaly asegura que sintió lástima por Óscar del Portal tras verlo en aeropuerto: “Fue un shock”

Magaly Medina presentó el último jueves 28 de abril en su programa una nota exclusiva en la que se ve a Óscar del Portal arribando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez después de estar con su familia en Punta Cana. Durante dicho encuentro, la prensa de “Magaly TV, la firme” le consultó al periodista deportivo sobre su vínculo con Fiorella Méndez y la relación con su esposa Vanessa Químper.

Ante las preguntas de los medios, Del Portal se mostró un tanto asustado y preocupado por la polémica que se ha generado en torno a una supuesta infidelidad suya. Esta situación conmovió hasta a la propia figura de ATV.

“ Fue como un shock el salir del aeropuerto solo y ver que se le amontonaban los flashes, las cámaras , no sabía qué hacer, parecía un ratoncito enjaulado, no sabía a dónde ir, qué hacer, realmente me pareció un poco lastimera su posición porque hay personas que no están acostumbradas a ser el centro de la noticia, a de pronto despertar un día y estar en titulares, que todos los periodistas te busquen, te aborden; no están preparados”, comentó Magaly Medina.

Magaly Medina le recuerda a Óscar del Portal que es figura pública

Después de lo ocurrido, Magaly Medina le recordó a Óscar del Portal que como figura pública siempre estará expuesto a los elogios y críticas, pues miles de personas están pendientes de todo lo que le sucede.

“Él tiene que saber que una persona que aparece en televisión, sobre todo en un canal como América, todos te conocen, ya no eres solamente un comentarista deportivo anónimo, entras a los hogares de cientos y miles de personas diariamente, y la gente de todas maneras se va a interesar por lo que uno hace”, aseveró.

Magaly Medina dijo que Óscar del Portal recién se está dando cuenta de lo qué perdió tras el ampay. Foto: captura ATV

Óscar del Portal llora tras ampay

Óscar del Portal lloraba y juraba que amaba a su esposa, Vanessa Químper, durante una conversación con el productor de Magaly Medina.

“Lo vio muy adolorido, muy triste, que lloraba a cada minuto, que repetía que amaba a su esposa (Vanessa Quimper), y lloraba y lloraba. Estaba devastado”, detalló la presentadora en su programa.

Magaly Medina le envía mensajes a los infieles de Chollywood

La conductora de Magaly TV se indignó tras las crecientes críticas donde afirman que gracias a su ampay se podría disolver el matrimonio de Óscar del Portal, frente a ello, Medina tuvo una tajante respuesta.