Magaly Medina acepta que América TV le gana a su canal: “El primer canal de la televisión”

¡Lo reconoció! Magaly Medina es una periodista de espectáculos que ha trabajado en algunas casas televisivas desde que inició su carrera como comunicadora hace muchos años atrás; sin embargo, la casa productora con la que más se le recuerda es ATV porque es donde ha trabajado la mayor parte de su tiempo; sin embargo, no están atravesando su mejor racha.

Así lo reconoció la misma presentadora de “Magaly TV, la firme” quien, al mismo tiempo, reconoció que América TV está considerado como el más visto durante estos tiempos. Todo esto fue mientras comentaba el cambio de trabajo que tuvo el periodista deportivo Óscar del Portal, luego de su salida de CMD, que es un canal que se transmite por cable, más no por señal abierta.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Fue así que la conductora Magaly Medina estuvo hablando de todo lo que pasó con su colega Óscar del Portal antes que se desatara el ampay con la productora del campaonato que dirige, Fiorella Méndez, en su hogar.

En ese sentido, afirmó: “Ahora trabaja en América TV, el primer canal de la televisión, quiérase o no . Los demás tenemos que respetar que es el canal que nos gana a todos en el rating. ATV está en el segundo lugar . Tiene que saber que todos te conocen, ya no eres un comentarista deportivo anónimo”.

Magaly Medina saca cara por sus ampays

Después que la farándula peruana se conmocionara por las imágenes que presentó el programa “Magaly TV, la firme” en donde salen involucrados Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez, personajes como Gisela Valcárcel salió a criticar la postura de dicho espacio calificándolos de ‘circo romano’ y negar que ella esté de acuerdo con lo expuesto.

En ese sentido, la directora periodística Magaly Medina no dudó en responder a ella y todos los detractores: “Nosotros no estamos dirigiendo teleobjetivos a los departamentos y a los cuartos de hotel. Nosotros conservamos una línea, lo que alcanza la mirada es lo único que podemos grabar. No grabamos los dormitorios de nadie”. Además, añadió: “Nosotros no nos estamos trepando por las paredes o invadiendo los hogares de nadie”.