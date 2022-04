Laura Spoya volvió a convertirse en madre el último jueves 28 de abril, tras anunciarlo en sus redes sociales con una tierna publicación. La famosa influencer mantiene una sólida relación con su esposo, Brian Rullan, por lo que decidieron tener un segundo heredero que vio la luz en durante esta semana.

La también modelo esperó algunas horas desde aquel momento para pronunciarse por primera vez, luego de lo que fue su primera publicación postparto, donde mostró a sus casi dos millones de seguidores la primera imagen de su nuevo retoño.

Laura Spoya emocionada tras dar a luz a su segundo hijo

Esta vez, Laura Spoya se mostró ante el lente fotográfico muy contenta. La creadora de contenidos no dudó en reflejar la felicidad que lleva junto a la foto donde posó con sus dos hijos, la cual publicó en su cuenta de Instagram.

Laura Spoya se convirtió en madre por segunda vez este último jueves 28 de abril. Foto: Instagram

“ Un poco ‘hinchadurri’, pero feliz con mis dos retoños. Ni todos los dolores de la operación pueden superar y opacar mi felicidad. Gracias a todos por sus mensajes ”, indicó con su nuevo bebé en brazos y su hija mayor al lado.

Laura Spoya se pronunció antes de su parto

Una semana antes de traer al mundo a su segundo hijo, la modelo se volvió a pronunciar en su cuenta de Instagram, donde se mantiene bastante activa, y dejó un reflexivo mensaje. Spoya aseguró que se sentía “como una naranja lista para ser exprimida”, ya que faltaban pocos días para volver a convertirse en madre.

Laura Spoya despidió su pancita de embarazo. Foto: Laura Spoya/Instagram.