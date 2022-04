Karimbo es uno de los artistas nacionales más representativos de la salsa peruana. El líder de A conquistar lleva más de 20 años en los escenarios y ha sabido explotar su talento en todo el territorio nacional. La República conversó con el cantante, quien nos contó que se vio obligado a vender pollos para poder subsistir económicamente por la pandemia.

Asimismo, el intérprete se solidarizó con Brunella Torpoco y reveló que hace 10 años también fue víctima de extorsión, por lo que tuvo que caminar junto a dos policías. Karimbo Muñoz también contó que las representantes femeninas han dado un paso adelante en comparación con los varones en el rubro salsero.

- ¿Cómo has sentido este regreso progresivo a los escenarios luego de casi año y medio de alejamiento por la pandemia?

Yo que me dedicó hace 25 años a este rubro, fue como un regresar a la vida porque, en realidad, nosotros los músicos fuimos los primeros en cerrar nuestras labores y los últimos en reintegrarnos. Tuvimos que dedicarnos a otras cosas, tuve que salir a vender otras cosas y lo cuento con orgullo porque eso me hizo fuerte a mí y a mi familia. Y este regreso me ha permitido ver y darle valor a mi profesión. A mis hijos siempre les comentaba que la música siempre ha sido difícil, pero después de la pandemia es aún más difícil.

Karimbo junto a sus hijos y el resto de integrantes de A conquistar. Foto: difusión

- ¿Cuál fue la medida más radical o la decisión más complicada que tuviste que tomar con la orquesta para poder seguir adelante en el tema económico?

Tras dos semanas me senté con mi esposa y tenía solo 200 soles en el bolsillo después de un mes y medio de haber parado. Y dije: ‘¿Qué hacemos? ¿Gasto todo o lo invierto para hacer algo y poder salir a vender algo?’. Y entonces me llamó un amigo de la música que me dijo que se había dedicado a vender pollos. Yo tuve miedo porque mi papá había fallecido en mayo del 2020 (por COVID-19). Entonces, me dije: ‘Si salgo, voy arriesgar a mi familia, pero si no salgo, tampoco voy a tener que comer’. Le dije a mi esposa para invertir lo poquito que tenemos para salir a vender pollos por las calles de Salamanca y San Luis. Fue la medida más radical que tuve que tomar y encerrar a mis hijos.

- Karimbo, todo trabajo es digno, pero con varios años en la música, ¿cómo te sentiste al tener que hacer esto para poder seguir adelante?

Te soy sincero, nosotros somos artistas, somos sentimentales y tenemos un ego que siempre está en ti. No te niego que en un principio me cuestioné por vender pollos, pero me puse a pensar que mi ego y orgullo no me iba a dar de comer. Justo salgo a vender y me hacen un pedido y esta persona era promotora de una discoteca. Eso me llenó y me ayudó a seguir adelante, incluso ella me recomendó con otras personas. Tuve que morir (renunciar) a ese galardón que tiene el ser humano de decir: ‘Yo soy fulano de tal’. Todo esto me ha permitido conocer al Dios que me ayudó en todo el tiempo y que tenía grandes planes para mí porque me permitió en esta pandemia pagar todas mis deudas que tenía en medio de tanta escasez.

- Hablando de escenarios y temas económicos, ¿qué te parece lo que sucedió con Brunella Torpoco y su retiro de la música por las extorsiones que sufrió?

Hay mucha gente que quizá no habla, pero está expuesta a eso. En el año 2012, a mí también me extorsionaron: me llamaron de un penal de Trujillo. Yo tuve que andar tres meses con dos policías: uno adentro de mi carro y otro que me seguía. Me habían dado datos exactos del lugar en que mis hijos estudiaban, del lugar al que salían y quién los llevaba al colegio. El miedo me hizo contratar policías, pero me apena porque esta muchacha (Brunella Torpoco) nada se lo dieron regalado, nadie apostó por ella. Primero se ganó al público en la calle. No invirtió en nada, ella misma se fue a las calles a sacarse el alma porque a ella nadie la patrocinaba. Y de buenas a primeras que alguien venga y te quiera quitar todo lo que has conseguido, a mí me pareció penoso. Yo también publiqué algo respecto a eso. No me parece que una chica de barrio que salió adelante, que ha luchado por tener un nombre, ahora se lo quieran quitar. Gracias a Dios ya no está en Perú y está en el extranjero trabajando. Y me alegro por eso porque hoy en día el talento peruano está siendo visto por otras personas fuera de Perú.

- Hablaste del talento peruano, ¿hoy crees que la salsa ha elevado su nivel en el Perú en comparación a unos años atrás?

Seguro. Ha sucedido algo bueno, que en las radios se escucha más artistas peruanos, sea cual sea el método que se utilice (covers). Hay mucha gente que juzga el cover y hay un doble rasero en esto porque mucha gente te pide temas propios y ninguna de esas personas que te lo pide te da un ‘me gusta’ en tu página de YouTube. Hay mucho prejuicio con eso y no hay el apoyo. Si saco algo propio, te aseguro que ninguno de mis seguidores le pondrá ‘me gusta’, pero si saco un cover a mi estilo, la gente me critica. Yo he subsistido 20 años de mi vida artística haciendo covers porque la gente quiere bailar lo que se escucha en la radio. Y no es ser conformista porque también tengo temas propios, pero el momento no me da para hacerlo. Te cito nombres: Combinación de La Habana. Es una orquesta exitosa, tiene temas propios, pero lo buscan más por sus versiones de reguetón a salsa. Y eso funciona y si te funciona, ¿por qué cambiar?

- En ese sentido, ¿crees que las representantes femeninas en la salsa han desplazado a los varones?

Seguro. Se han dedicado a hacer cosas de calidad. Hoy una Daniela Darcourt —que nos representa bien—, Brunella Torpoco, Kate Candela o Amy Gutiérrez, ni hablar, yo vivo enamorado de su voz. Y ellas se han dado el lugar porque lo están haciendo bien. Y el salto de calidad lo dan porque se han buscado personas que las asesoren bien y que las lleven a ese salto de calidad que la gente pide. Ahora todo el mundo mira al Perú. El mismo Sergio George ha volteado su mirada porque hay talento de sobra. Uno de esos talentos es Daniela Darcourt y por las personas que la manejan.

- Siguiendo el hilo, ¿qué crees que le falta a un artista peruano para que se haga reconocido internacionalmente y se convierta en ganador de premios?

Yo pienso que hay que rodearnos de personas de calidad. Mira, hay gente que te maneja muy bien y hay gente que puede darte ese salto de calidad. Tener un manager no solamente es alguien que te consiga trabajo, es alguien que te coloque en lugares adecuados. Pienso que, para dar ese salto de calidad, hay que buscar personas de calidad.

Karimbo junto a sus dos hijos, quienes forman parte de A conquistar. Foto: Rosa Candiotti

- ¿Cuáles son los próximos proyectos de Karimbo y A conquistar?

Estamos por sacar el disco en homenaje a los 20 años de A conquistar. Estamos preparando un live session espectacular que le va gustar a mucha gente. La gente está esperando esto y no va ser en vano porque les vamos a dar algo de calidad. En julio posiblemente viajaremos a Europa o Estados Unidos porque hay mucha gente interesada en llevar a A conquistar a la internacionalización. Y lo nuevo que se viene es que mis hijos van a cantar en esta nueva producción.