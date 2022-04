Elon Musk fue llamado para testificar por Amber Heard, en el juicio que le interpuso su exesposo Johnny Depp. Sin embargo, no aparecerán ni de manera presencial ni virtual. El actor James Franco también figuraba como testigo, pero finalmente se confirmó su ausencia.

De acuerdo con CNN, una fuente cercana al equipo laboral del multimillonario afirmó que no se espera su aparición. No obstante, no quiso explicar por qué el empresario ya no estaba en la lista.

Johnny Depp y Amber Heard: Salen nuevas declaraciones que aportarían al juicio de los actores. Foto: composición Marca/Youtube

¿Elon Musk y Amber Heard fueron pareja?

Lejos de los rumores de infidelidad, se conoció que Amber Heard y Elon Musk sí tuvieron una relación amorosa entre el 2016 y 2018.

The Hollywood Reporter informó que ellos se conocieron en 2013 y que este vínculo inició luego de que la actriz le pidiera el divorcio al recordado Jack Sparrow.

“Elon y Amber no comenzaron a verse hasta mayo de 2016. Incluso, entonces era poco frecuente. Su relación no se volvió romántica hasta algún tiempo después”, dijo un representante al medio.

Elon Musk estudió economía y física. Foto: AFP

Elon Musk habló del tema en una entrevista con Six Page. “Quiero confirmar nuevamente que Amber y yo solo comenzamos a salir aproximadamente un mes después de solicitar el divorcio. Nunca estuve cerca de ella durante su matrimonio”, aclaró a la revista.

Además, reveló a Rolling Stone sobre la razón del fin de su relación. “Estaba realmente enamorado y me dolió mucho. Bueno, ella rompió conmigo más de lo que yo rompí con ella, creo”, expresó.

Por tal motivo, él había sido invitado para que hable en el juicio de difamación y contrademanda de 50 millones de dólares.

¿Qué pasó entre James Franco y Amber Heard?

En tanto, James Franco fue llamado para confirmar si él tuvo un romance con Amber Heard mientras estaba casada. También, sobre los moretones en el rostro de la actriz o algún signo de violencia.

Nunca se confirmó si hubo un romance entre Franco y Heard ni siquiera fotos que lo evidencien.