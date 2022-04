¡No la soportan! Rodrigo González y Gigi Mitre no aguantaron su fastidio al escuchar las críticas de Gisela Valcárcel a los programas de espectáculos que vienen hablando sobre la infidelidad, tras el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

PUEDES VER Luciana Fuster oficializa a Patricio Parodi copiando mensaje de Marc Anthony

Gigi Mitre a Gisela Valcárcel: “No critiques a otros”

Durante la última edición de “Amor y fuego”, Gigi Mitre se hizo escuchar y encaró a Gisela Valcárcel sobre sus críticas hacia los programas de espectáculos. Si bien ‘Peluchín’ intervino espontáneamente, fue la conductora, en esta oportunidad, quien no calló nada de lo que pensaba sobre la ‘Señito’.

“Lo que está mal es el doble discurso, creer que todos somos malos, pero ella no. Ella es un ser de luz. Ella cree que todos los demás somos unos desgraciados, ¡qué hipocresía! Yo no ‘rajo’, que se agarre de esos temas (farándula), lo que está mal es que raje del resto y peor. Toda tu vida ha sido un circo televisado. (...) No critiques a otros porque hacen su trabajo y están también en tu rubro”.

“Los escándalos se producían dentro de tu show”, insistió Rodrigo, luego de la intervención de su compañera. Además, agregó que siempre ha sido capaz de hacer “lo que sea” con tal de mantener el rating.

PUEDES VER Jessica Newton admite que Yely Rivera no era su favorita para ganar el Miss Perú 2021

Gigi Mitre rechaza último mensaje de Fiorella Retiz en redes

Un día antes, Gigi Mitre también sorprendió al tener fuertes palabras sobre el mensaje que publicó Fiorella Retiz en sus redes tras reconocer que ella protagonizó las imágenes del ampay de Magaly Medina, junto a Aldo Miyashiro.

“¡Tremendos cínicos que son ambos! ¿Todavía cree que tenemos dudas? ¡Qué caradura! Debería permanecer en silencio (y cibernético también) durante bastante tiempo”, comentó.