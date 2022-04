Agradecida con todos. Así se mostró Érika Villalobos en su reciente aparición, luego del ampay a su esposo Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz. La actriz aseguró que “volteó la página” tras haber sido víctima de infidelidad.

“Es importante que les agradezca porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor, deseándome lo mejor, eso es muy importante para mí. He sentido demasiado amor ”, dijo en un breve video que subió a Instagram este 29 de abril.

La artista hablo sobre su situación. Foto: Érika Villalobos/Instagram

Resaltó que no estuvo sola, porque muchos amigos aparecieron y la impulsaron a seguir adelante. “Estoy sorprendida por la cantidad de personas con las que puedo confiar, de las que puedo poner las manos al fuego”, expresó.

Agregó que el aliento de esas personas la han hecho sentir afortunada. También, la hizo dejar de lado “esa porquería que ha intentado tirar la gente solo por el hecho de destruir, gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño”.

”Me quedo con el amor y cariño de ustedes. Me siento más afortunada. (...) Como peruanos nos merecemos eso y mucho más de lo que estamos viviendo. Les agradezco nuevamente. Ahora, yo paso la página”, fue lo último que dijo Érika Villalobos.

Denisse Dibós destaca fortaleza de Érika Villalobos

Denisse Dibós contó que tras el ampay de Aldo Miyashiro, ofreció descanso a Érika Villalobos, pero ella no aceptó. En ese sentido, resaltó que tiene una gran fortaleza.

“Ella siempre fue así (fuerte) y siempre lo será. Cualquier cosa que nos pueda suceder para ella su trabajo va a ser importante, vamos a seguir adelante y nos vamos a apoyar”, dijo a El Popular.

¿Por qué Érika Villalobos no habló del ampay?

En el podcast de Carlos Orozco, Érika Villalobos dejó en claro que guardar silencio es su mejor opción ante las polémicas por ser figuras públicas.

“Si yo quiero, no contesto, es lo que normalmente hago. A mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo”, manifestó.