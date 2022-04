¿Qué fue de Ambar Montenegro, exparticipante de “Combate” que se peleó con Angie Jibaja?

Ambar Montenegro debe ser un nombre que muy pocos recuerdan por estos días; sin embargo, en el año 2016 fue muy popular por su ingreso al reality “Combate” como amiga especial del concursante español Fabio Agostini. Un año más tarde convivió en Chile con la peruana Angie Jibaja, con quien se encontró en sus peores momentos por coquetear con Felipe Lasso, pareja de la cantante en ese momento. ¿Cómo acabó todo? A continuación te contamos los detalles de dicha rivalidad.

¿Quién es Ambar Montenegro?

Los peruanos escucharon por primera vez el nombre de Ambar Montenegro cuando ingresó como un jale internacional al reality de competencia “Combate” en el año 2016, como invitada especial del modelo español Fabio Agostini; sin embargo, la guapa ecuatoriana ya era conocida en su país. El romance con el influencer duró corto tiempo, pero fue muy intenso. tanto así que llegaron a viajar juntos al mar caribeño en Cancún.

La joven que está a meses de cumplir 30 años llegó al Perú a sus cortos 24 y desde ahí empezó a abrirse paso en otros países de la región donde también se embarcó en algunos programas similares como “Calle 7 Ecuador″, “BLN La competencia” y, posteriormente, en “Doble tentación”, allí conoció a la artista peruana Angie Jibaja, quien gracias a su personalidad encendida tuvo varios enfrentamientos con la bailarina.

¿Por qué discutió con Angie Jibaja?

La modelo peruana Angie Jibaja se mudó un tiempo al país vecino de Chile junto a sus hijos y su pareja Felipe Lasso. Su paso por allá no duró poco y estuvo respaldado de estabilidad económica por las participación de la cantante en varios programas reality show. Uno de ellos fue “Doble tentación” en el año 2017. Dicho espacio televisivo consistía en la convivencia en una misma casa de 7 parejas sólidas junto a algunos solteros que pondrían a prueba la fidelidad de los comprometidos.

Fue así como la bella ecuatoriana Ambar Montenegro estuvo muy cercana al novio de la expareja de Jean Paul Santa María. Hechos que no pasaron desapercibidos y acabaron por enfrentar en múltiples discusiones a ambas, sacando lo peor de cada una de ellas. Hubo un momento en el que hasta llegaron a las manos; no obstante, todo tuvo un buen final.

Los celos desmedidos de Angie Jibaja y la explosiva personalidad de la influencer no dieron buen resultado al juntarse. Lo bueno de todo es que cada una se encaminó de la mejor forma. La modelo extranjera acabó encontrando el amor, con quien tendría una relación hasta el día de hoy, y nuestra compatriota se dio cuenta de la persona que tenía a su lado. Ambas se perdonaron con una buena reflexión sobre sus enfrentamientos.

En ese sentido, la ecuatoriana Ambar Montenegro señaló sin ánimos de pelear y con la finalidad de aclarar cualquier malentendido: “ En serio que me da mucha tristeza por todo lo que pasas, pero lamentablemente esto es así. Este reality es así. Fue a lo que vinimos y yo me siento una parte culpable, pero también no me siento tan mal porque fue él que cedió. Pero en serio te pido disculpas por todas las peleas que fueron muy ‘heavy’ por parte de ambas ”.

“ Yo también me arrepiento de un montón de cosas porque, en verdad, todos se sobrepasaron de las manos y, como las dos somos locas, al final hemos quedado mal (...), pero la cosa es de acá para adelante ”. Todo finalizó en un abrazo sincero y no se volvió a saber más de alguna diferencia entre ambas modelos.

¿A qué se dedica ahora?

La chica reality Ambar Montenegro siempre ha estado ligada al mundo de la farándula de su país y a todos los lugares que visitó, por motivos laborales, hasta establecerse con su pareja chilena Michael Murtagh. Algo que le llama la atención es su afición por el gimnasio. Por ello, después de dejar la televisión, el modelaje fue una buena salida para mantenerse económicamente.

De hecho, en algún momento hizo campañas para la reconocida empresa Nike. Asimismo, se ha desenvuelto como influencer publicitando algunas marcas pequeñas y grandes a través de sus redes sociales. Por otro lado, ha estado muy involucrada con la carrera artística de su pareja, quien se hace llamar ‘Mike David’, participando como protagonista y bailarina en sus diferentes videoclips que lanza como cantante en su canal de YouTube.

Ambar Montenegro incursiona como empresaria al importar y distribuir unas fajas para moldear figuras femeninas y ropa de otros países. Su mayor ventana a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram son sus redes sociales. Además, comparte contenido de ella misma en su página web oficial. Otra de las cosas a las que está dedicada es a la publicación de videos en su cuenta de TikTok, donde al igual que muchas personas graba divertidos challenge.

¿Quién es la pareja de Ambar Montenegro?

La ecuatoriana Ambar Montenegro tiene una relación con el cantante Michael Murtagh, quien nació en Chile el 16 de junio de 1983. A pesar de su vínculo con la también influencer, el mapuche tiene una hija fruto de una relación anterior.

Ambar Montenegro y Michael Murtagh se muestran más felices que nunca. Foto: Michael Murtagh/Instagram

Su romance tiene un poco más de 5 años, ya que la pareja empezó a salir desde marzo de 2017. Por coincidencias de la vida, ambos personajes polémicos se conocieron en el mismo reality show “Doble tentación”, donde la esbelta joven de 24 años discutió en más de una oportunidad con la cantante peruana Angie Jibaja.

La modelo Ambar Montenegro y su novio Michael Murtagh tienen una relación muy intensa desde que iniciaron y, por ello, a los pocos meses no solo se comprometieron, sino que anunciaron su matrimonio, pero hasta el momento no han oficializado nada. Por encima de todas las especulaciones, el romance sigue más vivo que nunca y se muestran súper estables a través de sus publicaciones en redes sociales.