Chyno Miranda estuvo delicado de salud meses atrás luego contagiarse de la COVID-19 en el año 2020. Este virus le trajo secuelas como neuropatía periférica y se mantuvo internado en un hospital enfrentando el proceso para mejorar su estado. Debido a este motivo, Nacho, compañero de Chyno en los escenarios, pidió a sus fanáticos que oren por el bienestar de su amigo.

En ese sentido, el mánager del artista venezolano desmintió los rumores de las redes sociales o de medios de comunicación, donde aseguran que Chyno Miranda se encuentra muy grave. Ante estas especulaciones, él pidió respeto para la familia y los allegados de intérprete de “Mi niña bonita”.

¿Qué dijo el manager de Chyno Miranda?

Como se recuerda, Chyno Miranda se contagió de la COVID-19 y su salud se agravó por presentar una neuropatía periférica y una encefalitis a causa de este virus. A partir de este hecho, el cantante compartía en redes sociales su proceso de recuperación y cómo iba mejorando con los días.

Julio Ducharne tuvo una entrevista con el Diario Libre y decidió declarar sobre el verdadero estado de salud de Chyno Miranda. “Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, dijo por medio de una llamada telefónica.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, finalizó.

El pedido de Nacho

Miguel Ignacio Mendoza, más conocido en el mundo artístico como Nacho, conversó con el medio “Yahoo vida y estilo” y pidió a los fanáticos de Chyno Miranda que le brinden fuerzas al cantante para su mejoría. “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que oren o manden su energía por un milagro”.

Chyno Miranda y Nacho han fortalecido su amistad con el paso de los años. Foto: Chyno Miranda/Facebook

Chyno Miranda y su testimonio sobre la encefalitis

Luego de haber estado en coma, Chyno Miranda se comunicó con sus seguidores en redes sociales y relató los momentos difíciles que pasó tras padecer de encefalitis, secuela que le dejó la COVID-19: . “Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo, de verdad me sentí muy mal. (...) Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil de verdad. Estoy bastante dolido, bastante consternado”, indicó a través de su cuenta oficial de Instagram.