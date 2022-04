Christian Domínguez sobre Mario Hart: Me llamaba a las 2 de la mañana y me decía para salir

Christian Domínguez y Mario Hart fueron el centro de atención durante la última edición de “América hoy”, luego de participar en una sección del show en la que se hablaba de la infidelidad. Tras las escandalosas imágenes protagonizadas por sus colegas Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, los ex chicos reality contaron los detalles detrás una ‘travesura’ que hicieron en su época de solteros.

¿Qué revelaron Christian Domínguez y Mario Hart?

¡Lo dijeron todo! Christian Domínguez y Mario Hart fueron consultados por los conductores de “América hoy” si es que se consideraban “pichangueros rehabilitados”, en relación al ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Si bien ambos lo reconocieron, fue el cantante de cumbia quien sorprendió, al revelar una anécdota que vivió con su compañero de reality.

“Voy a contar una infidencia del señor Mario. Éramos capitanes los dos (de Combate). A las dos de la mañana, me llamaba y me decía: ‘Papi, levántate y te veo en una hora’. Yo le respondía que no y él me insistía: ‘¿Me vas a dejar solo? ¿A mí, a tu hermano?’. Yo me levantaba y mi mamá me decía: ‘Hijo, ¿a dónde vas a esta hora? No podía dejar mal a mi hermano, le puede pasar algo y tengo que ir a defenderlo”,

En todo momento, dejaron en claro que esta situación se dio cuando estaban solteros. No obstante, Domínguez bromeó casi al final con que esto ocurrió cuando uno de ellos estaba peleado con una expareja.

Christian Domínguez y Mario Hart fueron víctimas de infidelidad

En esa misma sección, Christian Domínguez y Mario Hart también revelaron que, en algún momento de sus vidas, también fueron engañados por sus exparejas. “También tengo amigos a los que les han sacado la vuelta. Los hombres también (son objeto de infidelidad). Sí, (me han sido infiel). No les voy a contar porque me da vergüenza”, reveló el cantante de reggaetón antes de que su compañero confesara que a él le pasó igual.