¿Por qué Anuel AA es el único famoso que no ha podido vender entradas para su concierto en Perú?

Anuel AA confirmó meses atrás que llegará al Perú como parte de su gira internacional “Las leyendas nunca mueren”. El concierto será el próximo 21 de mayo en el local de Arena Perú; sin embargo, la presentación del reguetonero no ha tenido la aceptación que se esperaba.

A pocos días de su show en Lima, aún se encuentran disponibles lugares en diversas zonas del multitudinario recinto. En los días de preventa no se lograron agotar las entradas que se habían puesto a disposición y su visita no generó emoción entre los usuarios y fanáticos del reguetón. ¿A qué se debe que el intérprete de “Secreto” aún no pueda conseguir el llamado sold out? Aquí te contamos cuál sería la razón.

El concierto de Anuel AA será este 21 de Mayo en el Arena Perú. Foto: difusión

¿Por qué no logra agotar sus entradas?

Luego del cierre temporal de la industria musical debido a la pandemia de coronavirus, los conciertos y presentaciones regresaron con fuerza al Perú. Solo este año ya se han confirmado más de 10 shows de diversos artistas y géneros.

Entre ellos figuran los de importantes representantes del género urbano, como Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G y el dúo Wisin y Yandel . Todos estos han logrado generar gran expectativa, que derivaron en largas colas virtuales y una intensa lucha por la adquisición de entradas.

A este grupo también se sumó Anuel AA, con la única diferencia de que el artista puertorriqueño aún tiene problemas para llenar el local donde se presentará.

Teleticket dio a conocer que Anuel AA se presentará en el Perú este 2022. Foto: Facebook

Al parecer, como otros conciertos sí han agotado todas sus entradas, el público en general y, en especial, los fanáticos del reguetón prefieren invertir en artistas que tienen mayor peso y trayectoria en el medio artístico.

Daddy Yankee es catalogado como el precursor mundial del reguetón y Bad Bunny, por su parte, es uno de los exponentes contemporáneos más populares y con mayor audiencia en redes sociales.

Anuel AA, el único reguetonero famoso que aún no logra agotar entradas para su concierto en Lima. Foto: captura Teleticket

Otro de los motivos puede ser la cercanía que hay entre las fechas de concierto. Comprar entradas para ver en vivo a más de un artista cada año puede ser costoso para muchos usuarios.

Artistas que lograron sold out en Perú

Este año, muchos artistas llegarán al Perú. A continuación, los intérpretes que ya agotaron las entradas para sus respectivos conciertos:

Karol G

Coldplay

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Harry Styles

Louis Tomlinson

Daddy Yankee.

Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro fueron algunos de los cantantes que lograron sold out en Perú. Foto: composición Karol G, Rauw Alejandro/Instagram, Bad Bunny/Facebook.

Zonas disponibles para el concierto de Anuel AA

Para el concierto de Anuel AA en Perú se han distribuido cinco zonas, que van desde los S/ 113,90 hasta los S/ 517,50. Luego de casi tres meses de venta, aún quedan disponibles las zonas que se encuentran más cerca del escenario principal, es decir, las de mayor costo.

Actualmente han aplicado diversos descuentos para animar al público a adquirir entradas para dicho show. Según se indica en la página web de Teleticket, se puede acceder a un descuento especial por el Día de la Madre, que aplica con cualquier medio de pago y que va desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo.

Anuel AA concierto Perú 2022. Foto: captura Teleticket

¿Anuel AA tampoco logró sold out en Chile?

A diferencia de Perú, el cantante de reggaetón, Anuel AA ha logrado confirmar una cuarta fecha en Chile como parte de la gira “Las Leyendas Nunca Mueren”.

El intérprete de “Amanece” logró sold out para sus presentaciones del 26 de mayo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, el 28 en la Quinta Vergara de Viña del Mar y el 31 en el Movistar Arena de Santiago.

A esto, el puertorriqueño sumó un concierto en la ciudad de Antofagasta, en el Casino Enjoy, el próximo 24 de mayo.,