Tula Rodríguez aclara que no heredó deudas de Javier Carmona: “No saquen de contexto”

Tula Rodríguez se cansó de las especulaciones en distintos medios de comunicación y salió a aclarar los rumores que habían sobre deudas y herencias relacionadas a su difunto esposo, Javier Carmona. La conductora se mostró un poco incómoda por el mal tratamiento de la información que brindó en su momento.

“Yo no he dicho eso y no voy a hablar nada de esas cosas que pertenecen a mi casa (...). Si hablamos de herencia, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto (...) y porque soy una señora, y no estoy para hablar ese tipo de cosas. N o saquen de contexto, por favor, absolutamente nada de lo que yo no haya dicho ”, expresó la presentadora a “América espectáculos”.

Asimismo, dijo que ya no hablaría más del tema por respeto a su familia, especialmente al hombre que la acompañó durante tantos años, pues esos temas son privados para su familia y no tiene por qué estar dándole explicaciones a las personas. Por último, acotó que todo lo que ella había dicho fue sacado de contexto.

La hija de Tula Rodríguez estudiará en el extranjero

Tula Rodríguez mantuvo una conversación con el programa de espectáculos de América Televisión. Fue ahí donde se animó a contar detalles sobre su vida personal; entre ellos, la decisión de su hija de irse al extranjero a estudiar.

“Ese es uno de los grandes motivos por los que viajo, porque ya estamos visionando que ella estudiará afuera”, mencionó.

Además, agregó que no dejará de apoyar a su pequeña en todo lo que ella desee. “Ella quiere estudiar afuera y, bueno, no me queda otra que apoyar la decisión de mi hija. Estamos en esas, y ya está grande. Ella quiere (estudiar) veterinaria, un poco de diseño. Todavía está en ese proceso de encontrarse”, indicó.

Tula Rodríguez mostró su admiración a Érika Villalobos

Luego del escándalo mediático generado por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, la empresaria resaltó la actitud positiva que está teniendo Érika Villalobos tras conocer la infidelidad de su aún esposo. De igual forma, elogió que siga con su vida, pese al difícil momento que está viviendo.

“No olvidemos que ella es actriz, es profesional, y obviamente esta es una obra que ya tiene tiempo de ensayo. Ella no tiene por qué ocultarse. Al contrario, ella está saliendo a trabajar, a intentar continuar, y creo que está demostrando valentía. De esa fuerza que las mamás tenemos para poder sacar adelante, aunque tengas el corazón partido, tienes que salir; y, de verdad, un abrazo para ella y su familia en general”, manifestó.