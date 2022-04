Sebastián Barrenechea sobre concierto de The Drums: “Fue una de las experiencias más increíbles”

Sebastián Barrenechea, más conocido por sus fanáticos como ‘Mazu’, se animó a contarnos su historia con la música, desde su carrera en solitario hasta las experiencias que ha vivido al ser guitarrista de la popular banda de rock alternativo Suerte Campeón . En esta entrevista exclusiva con La República, el músico peruano cuenta detalles de cómo Suerte Campeón y The Drums acordaron unirse en un mismo evento.

¿Cómo descubriste tu pasión por la música?

En el colegio, cuando tenía alrededor de 12 años, me empezó a gustar la música por mis amigos. Ellos también aprendieron a tocar al mismo tiempo que yo. Todos crecimos juntos, musicalmente también. Con el tiempo, íbamos formando bandas y tocando covers. Aprovechamos cada actividad que había en el colegio. En ese momento, no lo veíamos como algo profesional. En mi caso, cuando terminé el colegio, no sabía qué estudiar. Hacer música era algo que venía haciendo desde años atrás y decidí enfocarme en ella. Aposté por estudiar música y no me arrepiento de haberlo hecho.

Mi proyecto solista nace en 2020, en medio de la pandemia. No se podía hacer mucho afuera y no podíamos vernos con nuestros amigos. A mí siempre me ha gustado componer más cosas para mí que para otras personas. Era una especie de catarsis. Empecé sacando singles, que después junté en mi EP “Estallido”. Seguí sacando singles esporádicamente. Entre tocar con Suerte Campeón y tocar aparte con Jean Paul, consume tiempo. He aprendido a organizarme y dividirme para poder hacer todo bien. Hay que saber adaptarse al concepto de cada proyecto. El sonido que yo hago en mis grabaciones y producciones es totalmente diferente a lo que hace Suerte Campeón. Para grabar con Suerte Campeón, tengo que moldearme y adaptarme a lo que se busca. Es chévere porque, como músico, te expones a retos. Para mi proyecto, estoy trabajando en ello porque quiero hacer una preproducción de lo que será mi siguiente disco que quiero sacar en verano del próximo año.

¿Cómo inició tu historia con Suerte Campeón?

Antes de estar en Suerte Campeón, yo empecé tocando con Jean Paul Medroa. A él lo conocí primero por su proyecto solista. Luego, Jean Paul entró a la banda como tecladista. Yo tocaba con ellos de vez en cuando. Un día, los chicos me avisaron que necesitaban un guitarrista y hubo una audición. Me uní a ellos en los ensayos, pese a que estaba en semana de exámenes en la universidad. Estaba muy ocupado, pero aprendí el setlist de sus canciones en dos días, eran 10 temas en total. Felizmente, todo salió bien. Desde ahí, Santino, vocalista y fundador de la banda, me unió oficialmente al grupo. A partir de aquel momento, nos hemos hecho amigos muy cercanos de una forma muy natural.

¿Cómo ha sido la experiencia de sacar discos con Suerte Campeón?

Antes del último disco que lanzamos en abril, “El mundo es un lugar horrible con detalles hermosos”, yo he vivido los estrenos de singles. Es distinto, de hecho. Es un poco más sencillo sacar canciones que sacar un disco completo, porque este involucra un concepto un poco más grande. Los singles son lanzamientos chiquitos que no afectan tanto al concepto de una banda. Es más compartir material nuevo con los seguidores. Desde el 2020, empezamos a sacar algunas canciones durante la pandemia. Había algunas canciones con el anterior guitarrista también. Ahora, con el nuevo álbum, es un proyecto más ambicioso. Nuestro proceso creativo consta en hablar entre nosotros y compartir ideas. Por ejemplo, Santino, que es el cantante y compositor principal, aportaba con la idea central para el tema y los demás ‘adornamos’ ese concepto. Para este disco, también se involucró como compositor Jean Paul (Medroa) y fue él el que le dio un aire más romántico a la producción.

Suerte Campeón fue telonero en el último concierto de The Drums

¿Cómo se dio la oportunidad de que Suerte Campeón sea el telonero de The Drums en Lima y cómo fue la experiencia en el escenario?

Fue una experiencia curiosa, porque nosotros (los miembros de Suerte Campeón) nos enteramos cinco minutos antes del último partido de Perú (29 de marzo). A tan solo unos días del concierto. En aquel momento, habíamos vuelto a ensayar después de tiempo y fue muy genial. La banda, The Drums, nos informó mediante un correo que nosotros habíamos quedado para ser sus teloneros. Había otras dos opciones aparte de nosotros. Tuvimos que ensayar intensamente y prepararnos psicológicamente para esta situación. Este fue el concierto más grande en el que hemos tocado. Nuestra presentación en el anfiteatro del Parque de la Exposición, nos vieron como 5.000 personas. Ver a gente que cantaba nuestras canciones, y a los que no nos conocían, disfrutar de nuestra música fue una buena experiencia. De hecho, nos hicimos más populares en redes después de ese concierto, ya que cientos de usuarios empezaron a seguirnos. Hubo también la posibilidad de conocer a Jonny Pierce, el cantante de The Drums y miembro fundador. Fue súper amable. Fue una de las experiencias más increíbles que vivimos juntos y de hecho nos ayudó a promocionar nuestro disco, que se lanzó un día antes (1 de abril).

Sebastián Barrenechea y Jonny Pierce, vocalista de The Drums. Foto: Instagram