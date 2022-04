Un nuevo capítulo se viene escribiendo en la siempre polémica unión entre el mundo del fútbol y el de la farándula. Esta vez los protagonistas son Tepha Loza y Sergio Peña, quienes recientemente revelaron mantiene una relación sentimental tras una serie de comentarios en una publicación de Instagram de la hermana menor de Melissa Loza.

A partir de ahí, el nombre del jugador de la selección peruana ha sido nombrado en más de una oportunidad por los integrantes de “Esto es guerra”. La edición de este miércoles 27 de abril no fue la excepción y esta vez fue el turno de Rafael Cardozo, quien pareció mandar un mensaje subliminal a su compañera.

Rafael Cardozo manda mensaje a Sergio Peña tras confirmar con Tepha Loza

El brasileño estuvo junto a Luciana Fuster y Jota Benz en uno de los retos del reality donde tuvieron que responder quiénes era los futbolistas más guapos del mundo. Fue ahí donde el novio de Cachaza lanzó un comentario sobre Sergio Peña que sorprendió al resto de sus compañeros.

“No, Peña tampoco es tan guapo, juega bien, pero no es guapo”, indicó Rafael Cardozo para luego de unos segundos mencionar a Neymar. Previamente, Luciana y Jota mencionaron a David Beckham y a Piqué dentro de este grupo.

Tepha Loza confirmó romance con Sergio Peña

Antes del martes 26 de abril, Tepha Loza había dado pistas de que estaría en una nueva relación amorosa con un personaje del fútbol. Pero fue en su cuenta de Instagram donde la chica reality confirmó finalmente que Sergio Peña es su nueva pareja mediante una serie de comentarios.

“Son tiempos perfectos”, escribió en un post que fue respondido por el jugador del Malmo con dos emoticones de amor. La chica reality volvió a comentar llamándolo “mi amor”, lo que terminó por revelar que entre ambos existe una relación.

Sergio Peña comentó foto de Tepha Loza. Foto: Tepha Loza/Instagram.

Tepha Loza desea acompañar a Sergio Peña en Qatar 2022

Tras revelar su romance con el seleccionado peruano, Tepha Loza se mostrado muy enamorada de Sergio Peña y hasta busca obtener el permiso de “Esto es guerra” para viajar a Qatar y acompañar a su pareja en el repechaje de la bicolor. “Le he pedido un permiso especial y espero que mi productor me la dé”, precisó la modelo. “¿Quieren que ganemos el repechaje o no? Yo soy la cábala”, añadió.