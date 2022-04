Paco Bazán bromea sobre ampay de Óscar del Portal: “Será bautizado como ‘Óscar del Hostal’”

¡Lo confundió! Fiel a su estilo, Paco Bazán se tomó varios minutos para referirse al ampay lanzado por su compañera de canal, Magaly Medina, en el que se ve a Óscar del Portal llegando solo de su viaje a Punta Cana. El conductor de ATV no dudó en ponerle un apodo sarcástico al amigo de Aldo Miyashiro.

Recordemos que este “paseo” estaba planificado para que el integrante de “Once Machos” y su esposa, Vanessa Químper, renovaran sus votos de matrimonio.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre el ampay de Óscar del Portal?

Paco Bazán no dudó en mostrar su posición y criticó a Óscar de Portal por su accionar: “Es un tema triste, porque él viajó a República Dominicana a recuperar a su familia. Es un decir, porque él mismo la perdió. Me informan que ha regresado solo y cabizbajo (...). Es un personaje del deporte y corresponde darle la cobertura”.

El presentador de ATV no dudó en referirse también a la forma en la que Del Portal llegaba a Lima, pero lo que más llamó la atención fue el apodo con el que denominó a su colega.

“¿Vieron cuando se fue de Lima? Ahora regresa sin mascarilla. Cuando se fue, la mascarilla parecía que tenía RQ (requisitoria) (...). Todo esto ha terminado a raíz de un informe periodístico de investigación que presentó el equipo de “Magaly TV, la firme”, donde deja de llamarse Óscar del Portal y es bautizado como ‘Óscar del Hostal’”, comentó.

PUEDES VER: Esposa de Óscar del Portal borra vídeo de aniversario de bodas tras pruebas mostradas en TV

Gonzalo Núñez también bromeó sobre ampay de Óscar del Portal

En la última transmisión de su programa online “Erick y Gonzalo”, Erick Osores y Gonzalo Núñez hablaron sobre el ampay protagonizado por Óscar del Portal y Fiorella Méndez. Núñez bromeó sobre el polémico caso y afirmó con ironía que recibiría el apoyo de Subaru.

“¿Gonzalo nuevo jale de ‘Fútbol en América’? No, más bien me van a dar un subaru. En vez de la bicimoto, me van a dar el subaru de Del Portal”, dijo antes de que todos en el set empezaran a reírse.