‘Metiche’ sobre el mensaje de Fiorella Retiz en redes: “Deja que los demás se defiendan solos”

Siguen en la mira. Fiorella Retiz volvió a redes sociales varios días después de que se hiciera público el ampay que protagonizó junto a Aldo Miyashiro, su excompañero de trabajo. Al igual que otras figuras del espectáculo, Kurt Villavicencio no fue ajeno a la última publicación que hizo la reportera y habló al respecto.

Todo comenzó durante la emisión de “D’mañana”, cuando el popular ‘Metiche’ comentó que se enteró de la publicación de la comunicadora mientras veía el programa de Magaly. “Fiorella Retiz se pronunció en las redes sociales tras la polémica con Aldo Miyashiro (...) Estaba viendo el programa de Magaly Medina y me doy con la sorpresa”, expresó.

“¿Será que la señorita puso esa historia en Instagram a raíz de las imágenes que salieron en el programa de Magaly Medina ayer?”, consultó Karla Tarazona, también conductora del programa. “Por supuesto que lo ha puesto por eso”, respondió Kurt.

“ A los demás deja que se defiendan solos ” fue el consejo que le dio el presentador luego de analizar la frase que difundió la periodista deportiva, a pesar de también estar involucrada en el escándalo mediático.

El mensaje de Fiorella Retiz

Fiorella Retiz ha permanecido en silencio desde que salieron a la luz las imágenes de ella en comprometedoras situaciones con Aldo Miyashiro. Sin embargo, la conocida reportera reapareció en redes sociales el último 27 de abril con un peculiar mensaje a través de sus historias de Instagram.

“Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen”, se lee en el post de la joven, aparentemente dirigido a las personas que opinan del ampay en el que está involucrada sin conocer la verdad de lo que pasó.

Fiorella Retiz se pronuncia. Foto: captura/Instagram

‘Metiche’ habla del ampay de Aldo Miyashiro

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, se mostró indignado porque Aldo Miyashiro no ha recibido alguna sanción por parte del canal tras ampay con Fiorella Retiz. El conductor apuntó que muchas personas famosas han perdido su empleo por casos muy similares.

“Pidió las disculpas, ok, pero, ¿continuará en América Televisión? No estoy hablando que se quede sin trabajo nadie, pero ¿qué pasó con Melissa Paredes y Sheyla Rojas? Ambas también se quedaron sin trabajo. Fiorella Retiz se quedó sin trabajo en Viva Tv”, manifestó.

Fiorella Retiz se disculpa tras ampay

La comunicadora Fiorella Retiz hizo un aviso público luego de las disculpas de ofreció Aldo Miyashiro durante su programa nocturno. La reportera indicó estar apenada por lo ocurrido y que afrontaría las consecuencias de sus acciones.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió en un post de Instagram.