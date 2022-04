Magaly Medina advierte a Alfredo Zambrano si le fuese infiel: “Mandaré a mis investigadores”

Magaly Medina ha descubierto la infidelidad de varias parejas del espectáculo debido a sus investigadores y, debido a esto, recibió críticas de algunos programas televisivos quienes mostraron su incomodidad con los recientes ampays y le indicaron que le llegaría el karma. Es por eso que, este miércoles 27 de abril, la conductora de espectáculos se refirió a Alfredo Zambrano en el caso de que cometiera un acto de infidelidad.

Luego de la polémica entre Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez, Magaly Medina dijo públicamente que no tendría problemas en destapar algun engaño de Alfredo Zambrano, e incluso, ella sería la primera en exponerlo públicamente.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Si se me regresa, yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo, la primera en sacarlo y decirlo porque soy una figura pública. El día que mi marido me saque la vuelta me voy a enterar”, recalcó la popular ‘Urraca’.

“Todo el público lo está mirando con lupa, me voy a enterar rápido y se los voy a agradecer, y voy a hablar con la misma imparcialidad con la que trato estos temas porque es así. De la misma manera que trato las infidelidades de otros, trataré en caso que me toque a mi. Eso mi marido lo tiene clarísimo”, puntualizó.

PUEDES VER: Magaly Medina revela posible fecha de retorno de Vanessa Químper desde Punta Cana

Gisela Valcárcel critica a Magaly Medina por exponer infieles

Gisela Valcárcel publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el criticó a Magaly Medina por invadir la privacidad de las personas públicas y juzgar a las personas por sus actos en el pasado.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido, no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta. Hay no solo familias, pensemos en dignidad humana. Lo mismo que harán los demás, es algo que harán conmigo y lo digo desde mi rol: no tengo que juzgar a mi marido públicamente. No tengo por qué hacerlo.”, expresó indignada.