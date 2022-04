Danny Rosales y Cachay se han enviado sendos comentarios en los últimos días, los cuales no pasaron desapercibidos. Todo comenzó cuando el cómico ambulante aseguró en el canal de YouTube B&H Podcast que el integrante de “JB en ATV” tiene el ego bastante crecido luego de haber participado en varios proyectos en su carrera

No obstante, Danny afirmó haber conversado con su colega de profesión tras estas declaraciones y aseguró que todo fue una broma, ya que los une una bonita amistad. “Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay (...). Siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros”, afirmó para Trome.

Kike Suero pide paz entre Danny Rosales y Cachay

Pese a las declaraciones de Danny Rosales, Kike Suero se pronunció sobre sus dichos con Cachay y pidió que ambos puedan limar sus asperezas, ya que fueron compañeros de trabajo en más de una ocasión.

Danny Rosales tomó con humor las declaraciones de Cachay en su contra. Foto: composición Danny Rosales/Instagram/captura de YouTube

“He visto que ambos se han venido agrediendo por intermedio de las redes sociales y espero que esto se acabe. Me da pena porque ambos son mis amigos y hemos sido compañeros de trabajo tanto en la calle como en la televisión”, indicó.

Kike Suero pide que los cómicos se unan para salir adelante

Otra frase importante que dejó Kike Suero fue su elogio a Danny Rosales y a Cachay al asegurar que son dos de los cómicos más importantes del medio. Asimismo, el humorista pidió unión en su gremio para volverse más fuertes.