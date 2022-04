Itatí Cantoral podría protagonizar bioserie de Laura Bozzo: “Sería un orgullo”

¡Laura Bozzo está de regreso! A la polémica conductora peruana no le bastó con volver a la televisión mexicana con su nuevo programa “Que pase Laura” por Imagen Televisión y en la segunda temporada de “La casa de los famosos”. Ahora, también anuncia que está a punto de estampar su firma para iniciar las grabaciones de su bioserie en la que no se guardaría nada, según indico, en declaraciones recogidas por el programa “Sale el sol”, junto a la actriz Itatí Cantoral, la primera candidata para interpretarla en la ficción.

¿Itatí Cantoral protagonizará bioserie de Laura Bozzo?

Fiel a su estilo, Laura Bozzo afirmó que en esta nueva producción revelará todo. “Lo que viví, lo que gocé, lo que sufrí, las burradas que hice, las barbaridades, de eso estoy hecha. Van a saber mi vida, pero la real, no el ‘que pase el desgraciado’”, contó.

En esa línea, aprovechó la presencia de Itatí Cantoral para expresar su admiración por su trabajo y la señaló como la posible protagonista: “No hay ninguna actriz en este país como ella, para mí hay dos en México que son las mejores: Itatí y Kate del Castillo”.

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre Laura Bozzo?

Ante el halago que recibió de Laura Bozzo y su visto bueno para interpretarla en pantallas, Itatí Cantoral también dedicó elogiosas palabras a la conductora, de quien dijo era una mujer empoderada e inspiradora.